Brasil goleia a Índia por 4 a 0 em Calcutá e mantém sequência positiva sob comando de Carlo Ancelotti

Em uma exibição de superioridade técnica, a seleção brasileira de futebol não encontrou dificuldades para superar a Índia, em Calcutá, pelo placar de 4 a 0.

O confronto, que marcou o primeiro encontro oficial entre as duas nações, serviu para consolidar o trabalho da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. Mesmo com um time alternativo, o Brasil demonstrou um ritmo de treino e controle total da partida.

A disparidade técnica entre os times ficou evidente durante os 90 minutos, com a seleção brasileira, pentacampeã mundial, impondo seu estilo de jogo frente ao adversário, que ocupa a posição 138 no ranking da Fifa.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o resultado positivo encerra um período de amistosos que também contou com uma vitória sobre a Austrália e um empate contra o mesmo oponente.

O domínio brasileiro em campo

O primeiro gol da partida surgiu aos 27 minutos, quando Estêvão arriscou um chute de fora da área que superou o goleiro Singh Sandhu. Pouco antes do intervalo, aos 41 minutos, o próprio Estêvão serviu Pedro, que ampliou a vantagem brasileira.

No segundo tempo, mesmo com diversas alterações nas escalações de ambos os lados, o cenário de domínio se manteve. A Índia chegou a criar uma oportunidade de perigo, mas o lance foi interceptado em cima da linha pelo jogador Mauro Júnior.

O brilho de Samuel Lino

O atacante Samuel Lino, que entrou no lugar de Vini Jr., foi o grande destaque da etapa final. Ele marcou o terceiro gol aos 12 minutos, após uma assistência de letra de Pedro, e fechou o placar nos acréscimos, aos 49 minutos, com um chute forte.

Com este resultado, a comissão técnica brasileira encerra esta série de amistosos com um saldo positivo. O foco agora se volta para os desafios de novembro, quando a equipe enfrentará o Japão e a seleção de Singapura em solo asiático.

Perguntas frequentes sobre o jogo

Qual foi o placar final do amistoso entre Brasil e Índia?

O Brasil venceu a partida por 4 a 0, com gols marcados por Estêvão, Pedro e Samuel Lino, que balançou a rede duas vezes.

Quem marcou os gols da vitória brasileira?

Os gols foram anotados por Estêvão, no primeiro tempo, Pedro, também na etapa inicial, e Samuel Lino, que marcou dois gols após entrar no segundo tempo.

Onde foi realizada a partida?

O confronto foi disputado em Calcutá, na Índia, sendo este o primeiro embate da história entre as duas seleções nacionais de futebol.

Como está a agenda da seleção brasileira para os próximos meses?

A seleção tem dois compromissos agendados para novembro em Singapura, sendo o primeiro contra o Japão, no dia 14, e o segundo contra a seleção local, no dia 17.

Qual foi o desempenho recente do Brasil antes deste jogo?

O Brasil fechou o período de amistosos com duas vitórias, incluindo o 4 a 2 sobre a Austrália, e um empate em 1 a 1 contra a mesma Austrália no dia 25 de setembro.