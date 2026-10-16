Suspeito que mora em Londres é apontado por coordenar tráfico por internet em Maringá e Sarandi, diz Polícia Civil

Operação da PC-PR cumpriu 57 mandados em quatro cidades e prendeu 17 pessoas; delegado afirma que suspeito usava contas da filha e que Interpol será acionada

Um homem residente em Londres, na Inglaterra, é suspeito de coordenar pela internet o tráfico de drogas em Maringá e Sarandi, no norte do Paraná, segundo a Polícia Civil do estado (PC-PR). A informação foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (15), no início de uma operação que tem como objetivo desarticular a organização.

Até a última atualização da reportagem, 17 pessoas haviam sido presas. As investigações apontam crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Mandados e abrangência da operação

A Justiça expediu ao todo 57 mandados com endereços em Maringá, Sarandi, Pontal do Paraná e Franco da Rocha (SP). Do total, a PC-PR informou que foram expedidos:

21 mandados de prisão preventiva;

5 mandados de prisão temporária;

14 mandados de busca e apreensão;

16 medidas de bloqueio de contas bancárias;

1 medida de sequestro de veículo.

Como, segundo a polícia, funcionava o esquema

De acordo com o delegado Leandro Munin, o suspeito que mora em Londres comandava a organização à distância usando a internet para controlar abastecimento e operações. Munin afirmou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o homem “coordenava aqui os seus funcionários” e que havia divisão de tarefas entre fornecimento, armazenamento, distribuição, entregas e operadores financeiros.

O delegado também informou que o suspeito utilizava contas da filha para receber pagamentos relacionados ao tráfico; ela foi alvo na operação, conforme a PC-PR. Policiais usaram cães durante as buscas.

Investigação e próximos passos

A investigação, conduzida em conjunto com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), começou há cerca de um ano a partir da prisão de uma pessoa que fazia entregas (delivery) de drogas em Sarandi, segundo a Polícia Civil. Outra pessoa identificada pela investigação como “importante fornecedor de entorpecentes” foi localizada em Pontal do Paraná.

O delegado Leandro Munin disse que a polícia notificará a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para tentar localizar e prender o suspeito que vive em Londres.