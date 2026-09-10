Tantri amplia presença digital e cria plataforma para busca de terapias corporais em Belo Horizonte

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Portal reúne profissionais, diferentes modalidades de massagem e informações para quem procura experiências de relaxamento, consciência corporal e bem-estar
A busca por serviços de bem-estar mudou bastante nos últimos anos. Se antes a indicação de amigos ou conhecidos era praticamente o único caminho para encontrar um profissional, hoje uma parcela significativa dessa pesquisa começa no celular.
Foi nesse cenário que surgiu o Tantri, plataforma digital voltada à pesquisa de profissionais de terapias corporais e massagem tântrica, com atuação inicialmente concentrada em Belo Horizonte.
O projeto reúne perfis de profissionais, modalidades de atendimento e informações que podem ajudar o usuário a conhecer diferentes alternativas antes de estabelecer contato.
O portal está disponível em tantri.com.br.
Quem procura uma massagem ou terapia corporal pela primeira vez normalmente encontra uma quantidade considerável de opções na internet.
O problema é que as informações costumam estar espalhadas entre redes sociais, anúncios, aplicativos de mensagens e páginas individuais.
A proposta do Tantri é justamente organizar parte desse cenário.
Na plataforma, o usuário pode pesquisar profissionais por especialidade e região, encontrando opções de massagem tântrica, relaxante, tailandesa, ayurvédica, terapêutica, deep tissue, pedras quentes, bambu terapia, atendimento para casais e outras modalidades.
Essa organização permite que a pessoa comece a pesquisa de maneira mais objetiva, especialmente quando ainda não conhece profissionais da área.
Belo Horizonte ocupa posição central na proposta atual do portal.
A plataforma apresenta profissionais em diferentes regiões da capital mineira, incluindo áreas como Centro, Lourdes, Savassi, Floresta, Caiçara, Barro Preto, Padre Eustáquio e Centro-Sul.
A estratégia de trabalhar com localização tem uma razão prática.
Para quem procura uma massagem, a distância até o local de atendimento pode ser um fator tão importante quanto a modalidade escolhida. Um usuário que mora na região Centro-Sul, por exemplo, pode preferir pesquisar profissionais próximos em vez de entrar em contato com estabelecimentos localizados em bairros mais distantes.
A plataforma também apresenta páginas destinadas a outras cidades, incluindo Campinas e Rio de Janeiro, sinalizando uma expansão para além de Belo Horizonte.
Embora a massagem tântrica esteja no centro do posicionamento do portal, o catálogo apresentado atualmente é mais amplo.
O usuário encontra diferentes modalidades de massagem e terapias corporais, que atendem objetivos distintos.
Entre elas estão massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem tailandesa, ayurvédica, deep tissue, pedras quentes e bambu terapia. Também aparecem modalidades específicas voltadas para casais e diferentes públicos.
Essa variedade é importante porque “massagem” não significa necessariamente a mesma coisa para todas as pessoas.
Há quem procure simplesmente relaxamento depois de uma semana cansativa. Outros podem estar interessados em técnicas corporais específicas ou em experiências relacionadas à consciência corporal.
Conhecer previamente a proposta de cada modalidade ajuda a estabelecer expectativas mais realistas.
Em mercados relacionados ao bem-estar, a apresentação do profissional pode fazer diferença na decisão do usuário.
Segundo a página institucional do Tantri, o projeto trabalha com critérios de seleção relacionados a formação, certificação e conduta profissional. O portal também afirma manter preocupação com ética, segurança, respeito aos limites e privacidade.
Esse ponto merece atenção porque uma plataforma de profissionais não deve ser avaliada apenas pela quantidade de perfis disponíveis.
Para o usuário, informações sobre experiência, especialidade, localização, modalidade de atendimento e formas de contato são importantes para decidir se vale a pena conversar com determinado profissional.
Quando o atendimento envolve contato corporal, estabelecer limites claros antes da sessão é fundamental.
Expectativas devem ser alinhadas previamente entre profissional e cliente, incluindo a modalidade escolhida, duração, valores, local e características gerais da sessão.
Outro princípio básico é o consentimento.
O cliente deve se sentir livre para comunicar desconforto ou interromper uma atividade quando desejar. Da mesma forma, o profissional precisa estabelecer previamente quais práticas fazem parte do atendimento oferecido.
O Tantri apresenta em seu conteúdo institucional a preocupação com segurança, ética, privacidade e respeito aos limites individuais.
Esses elementos ajudam a diferenciar uma experiência profissional de uma relação baseada apenas em anúncios genéricos na internet.
Uma das mudanças trazidas por plataformas como o Tantri é a possibilidade de conhecer melhor o profissional antes do primeiro contato.
Em vez de escolher exclusivamente pelo nome ou por uma fotografia, o usuário pode analisar informações disponíveis no perfil, verificar a modalidade oferecida e observar a região de atendimento.
A plataforma também apresenta avaliações associadas aos profissionais cadastrados.
Avaliações podem servir como uma referência adicional, mas não devem ser interpretadas como garantia de resultado. A experiência com uma massagem é individual e depende de fatores como expectativas, técnica utilizada e identificação com o profissional.
O termo “massagem tântrica” pode significar coisas diferentes dependendo do profissional ou da linha de trabalho adotada.
Por isso, uma das recomendações mais importantes para quem está pesquisando é não assumir que todos os atendimentos seguem o mesmo formato.
Antes de agendar, vale perguntar qual é a abordagem utilizada, como funciona a sessão, quais são os limites estabelecidos e quais objetivos podem ser trabalhados.
Essa comunicação prévia evita expectativas equivocadas e permite que cliente e profissional verifiquem se existe compatibilidade.
O surgimento do Tantri acompanha uma transformação maior na maneira como os brasileiros procuram serviços de bem-estar.
Hoje, pesquisar uma massagem, um profissional ou uma modalidade específica pode começar com uma simples busca no Google.
A consequência é que profissionais independentes também passaram a depender cada vez mais de presença digital para serem encontrados por novos clientes.
Ao reunir diferentes perfis em um único ambiente, o portal procura funcionar como uma ponte entre essa procura e os profissionais disponíveis.
Segundo sua apresentação institucional, o projeto existe desde 2016 e foi desenvolvido com a proposta de tornar a busca por terapias corporais e massagem tântrica mais organizada e transparente.
Para quem está pesquisando massagem tântrica em Belo Horizonte, a plataforma oferece uma maneira diferente de começar a busca.
Em vez de procurar individualmente por dezenas de profissionais, o usuário pode utilizar filtros de especialidade e localização e conhecer diferentes perfis dentro do mesmo ambiente.
A proposta também abre espaço para modalidades que vão além da massagem tântrica, ampliando o público interessado em relaxamento, terapias corporais e experiências de bem-estar.
Como em qualquer serviço envolvendo contato físico, entretanto, informação e comunicação continuam sendo essenciais.
Escolher um profissional não precisa ser uma decisão apressada. Conhecer a proposta da sessão, esclarecer dúvidas, confirmar valores e estabelecer limites antes do atendimento são atitudes simples que podem contribuir para uma experiência mais segura.
A expansão de diretórios especializados mostra que o mercado de bem-estar está cada vez mais conectado ao ambiente digital.
Nesse contexto, o Tantri busca ocupar um espaço específico: facilitar a descoberta de profissionais e modalidades de massagem e terapias corporais, inicialmente com forte presença em Belo Horizonte.
Para o usuário, a principal vantagem está na possibilidade de pesquisar diferentes alternativas antes de escolher com quem entrar em contato.
Conheça a plataforma: Tantri
Nota editorial: o Tantri funciona como plataforma de pesquisa e conexão com profissionais independentes. A contratação, valores, características e condições de cada atendimento devem ser confirmados diretamente com o profissional escolhido.