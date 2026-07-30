Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, é uma das vítimas fatais de queda de muro por ventania

“O Corpo de Bombeiros permanece em alerta, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações. A corporação foi acionada, até o momento, para 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos. Foram confirmados dois óbitos decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Há buscas ativas por um pescador dado como desaparecido em Tarituba, em Manbucaba”.