Homem é detido após furtar carriola de obra no Bairro Cancelli

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (29) após praticar um furto em uma obra no Bairro Cancelli, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas, o suspeito furtou uma carriola (carrinho de mão) utilizada na construção. A ação foi percebida por uma empresa de segurança privada responsável pelo monitoramento do local.

Um agente tático acompanhou a movimentação do homem por meio das câmeras de vigilância e acionou a Polícia Militar. Com as informações repassadas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, recuperando o objeto furtado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.

O endereço exato da obra onde ocorreu o furto não foi divulgado.