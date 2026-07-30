Homem é detido após furtar carriola de obra no Bairro Cancelli

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (29) após praticar um furto em uma obra no Bairro Cancelli, em Cascavel.
Segundo as informações apuradas, o suspeito furtou uma carriola (carrinho de mão) utilizada na construção. A ação foi percebida por uma empresa de segurança privada responsável pelo monitoramento do local.
Um agente tático acompanhou a movimentação do homem por meio das câmeras de vigilância e acionou a Polícia Militar. Com as informações repassadas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, recuperando o objeto furtado.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.
O endereço exato da obra onde ocorreu o furto não foi divulgado.
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