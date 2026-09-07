Técnico do Juventude celebra campanha histórica no Brasileirão Feminino A3 e projeta desafios para a próxima temporada

Juventude de Estância consolida trajetória marcante com vice-campeonato no Brasileirão Feminino A3 e projeta futuro na segunda divisão nacional

O futebol feminino de Sergipe viveu um momento de celebração histórica nos últimos dias. Após uma jornada de superação, o Juventude de Estância encerrou sua participação no Brasileirão Feminino A3 com o título de vice-campeão, garantindo o acesso inédito para a segunda divisão do futebol nacional.

A equipe, que chegou à sua primeira final em uma competição de nível nacional, demonstrou força ao longo de todo o torneio. Mesmo com a derrota no jogo decisivo, o desempenho das atletas foi amplamente reconhecido pela comissão Técnico como um marco para o esporte local.

Conforme informação divulgada pelo ge, o técnico Ricardo Pereira classificou a campanha de seu time como brilhante, destacando a qualidade Técnico apresentada em campo durante todo o percurso até a grande final contra o Planalto-GO.

Números expressivos e reconhecimento do trabalho

Apesar de não ter ficado com a taça, o Juventude se destacou por estatísticas impressionantes durante a competição. O time encerrou o campeonato com a melhor defesa, o melhor ataque e a artilheira isolada, a atacante Laureen, que balançou as redes 11 vezes.

O técnico Ricardo Pereira ressaltou que a equipe teve a melhor campanha geral do torneio, mesmo perdendo o título para um adversário experiente. O treinador pontuou que, para o grupo, faltou apenas a cereja do bolo, mas o legado deixado pela visibilidade nacional é um grande passo para o clube.

Planejamento e foco em investimentos

Com o acesso garantido à Série A2, o planejamento para 2027 já começou nos bastidores. Ricardo Pereira enfatizou que a próxima temporada exigirá um nível de competitividade mais elevado, o que torna fundamental a busca por novos apoios e investimentos para o elenco.

O objetivo principal do clube para o próximo ano é manter a organização e garantir a permanência na segunda divisão. Segundo o treinador, a equipe precisa ter os pés no chão para criar maturidade e, futuramente, voltar a brigar por títulos importantes no cenário do futebol brasileiro.

Desempenho consolidado na competição

A trajetória do Juventude no Brasileirão Feminino A3 foi marcada por um aproveitamento sólido. Ao todo, a equipe disputou 14 partidas, acumulando 11 vitórias, apenas duas derrotas e um empate, consolidando uma base forte para os desafios que virão na sequência da trajetória profissional do time.

Perguntas Frequentes

Qual foi a colocação final do Juventude no Brasileirão Feminino A3? O clube conquistou o vice-campeonato após enfrentar o Planalto-GO na final.

O Juventude subiu de divisão? Sim, a equipe garantiu o acesso para a segunda divisão do futebol nacional, a Série A2.

Quem foi a artilheira do time na competição? A atacante Laureen foi a artilheira isolada do campeonato, com 11 gols marcados.

Quantos jogos o Juventude realizou no torneio? A equipe disputou um total de 14 jogos, com 11 vitórias, um empate e duas derrotas.

Qual o principal foco do clube para 2027? O foco principal, segundo o técnico Ricardo Pereira, é buscar investimentos para garantir a permanência na Série A2 e fortalecer a maturidade do elenco.