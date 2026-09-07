Desfile de 7 de Setembro no Rio de Janeiro reúne milhares na Avenida Presidente Vargas em celebração cívico-militar

O tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência tomou a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, reunindo milhares de espectadores mesmo sob tempo chuvoso.

A celebração, que ocorreu em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, foi marcada pela demonstração de força e patriotismo das instituições brasileiras. O público compareceu ao local portando bandeiras do Brasil para acompanhar o evento.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a cerimônia teve início com a revista das tropas pelos comandantes das três forças militares. Logo após, o fogo simbólico da pátria chegou ao local, sendo conduzido pelo atleta do pentatlo Douglas Castro, que acendeu a pira oficial.

Destaques e participação das tropas

O desfile contou com a participação de mais de 6 mil militares e agentes de forças de segurança federais, estaduais e municipais. A banda do primeiro batalhão de guarda do Exército foi responsável pela execução do Hino da Independência e da Salva de Gala, dando o tom solene à manhã.

Um dos pontos altos da apresentação foi a exibição de conjuntos exclusivos de mulheres que atuam em diversos grupamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Além disso, militares que integram as Forças de Paz das Nações Unidas também marcaram presença no cortejo.

Tecnologia e equipamentos militares

Mais de 180 viaturas foram mobilizadas para a exibição, demonstrando a capacidade operacional das forças. Entre os veículos, destacaram-se os tanques blindados do Exército e as embarcações anfíbias da Marinha, capazes de transitar tanto na terra quanto na água.

O desfile também incluiu caminhões de resgate do Corpo de Bombeiros e uma unidade de cavalaria que apresentou todas as bandeiras que o Brasil já teve ao longo de sua história. O cortejo foi aberto por batedores em motocicletas da Polícia do Exército, da Polícia da Aeronáutica e dos Fuzileiros Navais.

Representação social e civil

Além das forças militares, o evento abriu espaço para a participação de organizações sociais, entidades beneficentes e instituições de ensino. Entre os grupos presentes, destacaram-se a Cruz Vermelha e os Escoteiros, que desfilaram ao lado dos militares em um gesto de união cívica.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde foi realizado o desfile? O evento ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Duque de Caxias.

Quantos militares participaram do evento? Mais de 6 mil militares e agentes de forças de segurança participaram do desfile cívico-militar.

Como foi a abertura da cerimônia? A abertura incluiu a revista da tropa pelos comandantes e a chegada do fogo simbólico, levado pelo atleta Douglas Castro.

Quais equipamentos foram exibidos? Foram empregadas mais de 180 viaturas, incluindo tanques blindados, embarcações anfíbias e caminhões de resgate.

Houve participação de grupos civis? Sim, o desfile contou com organizações como a Cruz Vermelha, grupos de Escoteiros, entidades beneficentes e escolas.