temporal até meia-noite e Curitiba escapa das chuvas

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Áreas de instabilidade atmosférica seguem atuando no território paranaense nesta terça-feira (30). Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de temporal válido para todo o Paraná até as 23h59 de hoje.
Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas podem ocorrer a qualquer hora do dia, com potencial para fortes tempestades localizadas. Curitiba, porém, promete ter um dia mais limpo, com sol e temperaturas mais agradáveis.
Segundo o meteorologista Samuel Braun, áreas de instabilidade atuam especialmente nos setores mais próximos a Santa Catarina desde a madrugada. No Sudoeste e no Sul, as chuvas registradas são fracas a moderadas, apresentando poucos raios. Já na região Leste do estado, as instabilidades demonstram maior intensidade.
A previsão aponta que os índices de instabilidade seguem elevados na metade sul paranaense. Entre os períodos da tarde e da noite, os fenômenos ganham força no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado, elevando o risco de tempestades.
Enquanto a metade sul lida com o maior risco de tempestades, a faixa norte do Paraná apresenta um cenário de maior estabilidade. No Norte e no Noroeste, o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva é considerada baixa.
O comportamento das temperaturas também divide o estado nesta terça-feira:
Na capital paranaense, o panorama para esta terça-feira difere das regiões sob forte instabilidade. A previsão para Curitiba indica um dia sem chance de chuva, com os termômetros variando entre a mínima de 14 ºC e a máxima de 22 ºC.
Para a quarta-feira (1º) o Simepar aponta que a instabilidade atmosférica vai diminuir em todo o território paranaense. O sol deve predominar em boa parte do estado durante a tarde.
A possibilidade de chuva e trovoadas ficará restrita às regiões Oeste e Sudoeste — nas áreas próximas à fronteira com a Argentina e à divisa com Santa Catarina —, onde ainda há chance de temporais isolados.
O calor ganha força em todo o Paraná na quarta-feira. As temperaturas máximas devem superar os 20 ºC em todas as regiões, com o Noroeste podendo registrar marcas próximas dos 30 ºC. Em Curitiba, os termômetros devem registrar oscilação entre 13 ºC e 24 ºC, novamente sem probabilidade de chuva.
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