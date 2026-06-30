temporal até meia-noite e Curitiba escapa das chuvas

Áreas de instabilidade atmosférica seguem atuando no território paranaense nesta terça-feira (30). Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de temporal válido para todo o Paraná até as 23h59 de hoje.

Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas podem ocorrer a qualquer hora do dia, com potencial para fortes tempestades localizadas. Curitiba, porém, promete ter um dia mais limpo, com sol e temperaturas mais agradáveis.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, áreas de instabilidade atuam especialmente nos setores mais próximos a Santa Catarina desde a madrugada. No Sudoeste e no Sul, as chuvas registradas são fracas a moderadas, apresentando poucos raios. Já na região Leste do estado, as instabilidades demonstram maior intensidade.

A previsão aponta que os índices de instabilidade seguem elevados na metade sul paranaense. Entre os períodos da tarde e da noite, os fenômenos ganham força no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado, elevando o risco de tempestades.

Termômetros elevados no Norte e tempo ameno no Sul

Enquanto a metade sul lida com o maior risco de tempestades, a faixa norte do Paraná apresenta um cenário de maior estabilidade. No Norte e no Noroeste, o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva é considerada baixa.

O comportamento das temperaturas também divide o estado nesta terça-feira:

Noroeste : O tempo segue estável com máximas elevadas, podendo atingir os 28 °C.

: O tempo segue estável com máximas elevadas, podendo atingir os 28 °C. Faixa Sul: O clima fica mais ameno e as temperaturas máximas não ultrapassam os 22 °C.

Curitiba tem terça-feira com tempo firme

Na capital paranaense, o panorama para esta terça-feira difere das regiões sob forte instabilidade. A previsão para Curitiba indica um dia sem chance de chuva, com os termômetros variando entre a mínima de 14 ºC e a máxima de 22 ºC.

Diminuição da instabilidade na quarta-feira

Para a quarta-feira (1º) o Simepar aponta que a instabilidade atmosférica vai diminuir em todo o território paranaense. O sol deve predominar em boa parte do estado durante a tarde.

A possibilidade de chuva e trovoadas ficará restrita às regiões Oeste e Sudoeste — nas áreas próximas à fronteira com a Argentina e à divisa com Santa Catarina —, onde ainda há chance de temporais isolados.

O calor ganha força em todo o Paraná na quarta-feira. As temperaturas máximas devem superar os 20 ºC em todas as regiões, com o Noroeste podendo registrar marcas próximas dos 30 ºC. Em Curitiba, os termômetros devem registrar oscilação entre 13 ºC e 24 ºC, novamente sem probabilidade de chuva.