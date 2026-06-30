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Maior estudo genético sobre endometriose mostra que a doença nunca foi só ginecológica

Maior estudo genético sobre endometriose mostra que a doença nunca foi só ginecológica

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Maior estudo genético sobre endometriose mostra que a doença nunca foi só ginecológica
A cólica menstrual é o sintoma mais conhecido da endometriose — Foto: Sora Shimazaki para Pexels

Um dos achados mais relevantes para as pacientes é a confirmação de que sintomas como enxaqueca, fadiga crônica, distensão abdominal e alterações de humor têm relação genética com a endometriose. “Antes a paciente ouvia que estava exagerando”, diz Raquel Magalhães, ginecologista do Hospital Nove de Julho, da Rede Américas. “Hoje a gente sabe que não. Não é uma causa da dor, é uma relação genética de duas situações em paralelo.”

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Corinthia Mes

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