Maior estudo genético sobre endometriose mostra que a doença nunca foi só ginecológica

Um dos achados mais relevantes para as pacientes é a confirmação de que sintomas como enxaqueca, fadiga crônica, distensão abdominal e alterações de humor têm relação genética com a endometriose. “Antes a paciente ouvia que estava exagerando”, diz Raquel Magalhães, ginecologista do Hospital Nove de Julho, da Rede Américas. “Hoje a gente sabe que não. Não é uma causa da dor, é uma relação genética de duas situações em paralelo.”