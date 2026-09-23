Temporal destrói granja, mata 20 mil frangos e produtor desiste da atividade em Apucarana

Vendaval de até 124 km/h causa destruição severa em granja no Paraná e produtor decide abandonar o setor avícola após perder grande parte do plantel

Um forte temporal que atingiu a região da Vila Reis, em Apucarana, no Norte do Paraná, na noite da última segunda-feira (21), resultou em perdas devastadoras para um produtor local. A força dos ventos, que chegaram a até 124 km/h, destruiu barracões e causou a morte de 20 mil frangos.

O cenário de destruição, que inclui danos a sistemas de energia solar e estruturas de produção, levou o proprietário, Edivan Lourenço, a tomar a difícil decisão de encerrar permanentemente a atividade avícola. O relato foi confirmado conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

A situação em Apucarana é grave, com o município chegando a decretar estado de emergência devido aos estragos generalizados, como quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Prejuízo milionário e falta de condições para reconstrução

O impacto financeiro foi estimado em R$ 1,5 milhão. Além dos 20 mil frangos de corte, que tinham apenas 18 dias de vida e não resistiram à exposição ao frio após o destelhamento dos barracões, o produtor perdeu um sistema de energia solar avaliado em cerca de R$ 300 mil.

Segundo o avicultor, o valor do seguro disponível não é suficiente para viabilizar a reconstrução da granja. “Hoje, com o dinheiro do seguro, eu não consigo fazer de novo. Não tem como fazer de novo. Então, eu vou parar com a atividade. Não tenho condição, não vou mais mexer com isso aí”, afirmou.

Estruturas comprometidas e sorte no momento do vendaval

A granja contava com dois barracões que abrigavam, ao todo, cerca de 35 mil aves. Enquanto o primeiro, com 20 mil frangos, foi severamente atingido, o segundo barracão sofreu destelhamento parcial. Neste segundo espaço, com auxílio de uma cooperativa, foi possível salvar 15 mil aves.

Apesar da destruição, o proprietário destacou que o funcionário responsável pela granja não estava no local no momento do vendaval. O produtor enfatizou que, caso o colaborador estivesse dentro da estrutura, o desfecho poderia ter sido fatal devido aos equipamentos arrastados pelo vento.

FAQ

Qual foi a causa da destruição da granja? O local foi atingido por um temporal com ventos de até 124 km/h, granizo e chuva intensa na noite de segunda-feira (21).

Quantos animais morreram no temporal? O vendaval causou a morte de 20 mil frangos de corte que estavam em um dos barracões da propriedade.

Qual o valor do prejuízo estimado pelo produtor? O prejuízo total, considerando a perda das aves e a destruição das estruturas, incluindo o sistema de energia solar, foi estimado em R$ 1,5 milhão.

Por que o produtor decidiu parar com a avicultura? Edivan Lourenço afirmou que o valor da indenização do seguro não cobre os custos necessários para a reconstrução dos barracões, tornando a continuidade da atividade inviável.

Houve feridos no incidente? Não. O funcionário que trabalha na granja não estava presente nos barracões no momento em que o vendaval atingiu a propriedade.