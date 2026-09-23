Vizinha encontra homem morto em casa com portão aberto em Londrina

Corpo de André Martins Bueno, de 43 anos e deficiente auditivo, foi achado por vizinha que notou portão aberto; Polícia Civil investiga homicídio.

Um homem foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (23) em uma casa de Londrina, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como André Martins Bueno, de 43 anos, que era deficiente auditivo.

A descoberta foi feita por uma vizinha que estranhou o portão da residência aberto e foi chamar o morador. Depois de ver o carro do homem em posição incomum e ouvir o portão bater várias vezes, ela abriu o portão e procurou por André.

Como o corpo foi localizado

Segundo a vizinha, que preferiu não se identificar e falou à RPC, ela chamou o morador e, ao se aproximar, viu uma marca no chão que acreditou ser barro, mas que policiais apontaram como sangue seco. “Aí eu olhei, ele estava caído entre o quarto dele e o corredorzinho”, relatou. Após encontrar o corpo, a mulher pediu ajuda ao filho e acionou a Polícia Militar.

Perícia e indícios na cena

Conforme o capitão Emerson Castro, da Polícia Militar, o local — que também era usado para realização de eventos — apresentava sinais de que houve uma briga. Policiais encontraram uma faca ensanguentada sobre um balcão e um estilete. O perito José Francisco dos Santos informou que foram encontradas pegadas de tênis em todos os cômodos do imóvel.

Também foi observado que o carro do morador estava batido em uma das paredes. Há a suspeita de que a vítima tenha sido golpeada diversas vezes no rosto com uma pedra e que tenha tido o pescoço cortado; essa descrição foi apresentada como hipótese das circunstâncias do crime.

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná e é tratado como homicídio. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos.