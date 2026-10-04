Temporal em Londrina deixa 100 ocorrências e 73 árvores caídas: veja o balanço atualizado dos estragos

O balanço oficial divulgado pela Defesa Civil indica um aumento significativo nos estragos provocados pelo temporal que atingiu Londrina neste domingo.

O município de Londrina, localizado no Norte do Paraná, enfrenta uma situação crítica após a passagem de um forte temporal neste domingo (4). De acordo com as informações divulgadas pelo portal Banda B, o número de ocorrências atendidas pelas autoridades subiu rapidamente ao longo do dia.

A atualização mais recente, consolidada às 16h, aponta que o total de registros chegou a 100, sendo a maior parte composta por quedas de árvores e destelhamentos. O cenário exige atenção redobrada dos moradores e das equipes de prontidão que atuam na cidade.

Conforme os dados fornecidos pelo portal Banda B, a situação escalou desde o final da manhã, quando o município contava com 55 ocorrências registradas. Em apenas cinco horas, o volume de chamados praticamente dobrou, refletindo a intensidade das rajadas de vento.

Impactos do temporal e rajadas de vento

O temporal foi acompanhado por chuvas intensas e rajadas de vento que superaram os 60 km/h. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos atingiram a marca de até 64,4 km/h, o que explica o alto número de quedas de árvores.

O balanço oficial contabiliza 73 quedas de árvores e 27 destelhamentos até o momento. A zona norte de Londrina continua sendo a área mais afetada, com registros significativos nos bairros Vivi Xavier, Alto da Boa Vista e Parigot de Souza.

Força-tarefa para restabelecer a segurança

Para lidar com o volume de estragos, Diversos frentes de trabalho foram mobilizadas. O Grupo Operacional de Atendimento e Resgate (GOAR) enviou 10 voluntários para auxiliar as equipes da Defesa Civil nas operações de desobstrução de vias e manejo de vegetação.

A ação conta com o suporte da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA), da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e da Londrina Iluminação. Apesar da gravidade dos danos materiais, o órgão oficial confirmou que não há registro de vítimas.

Situação do fornecimento de energia

O sistema elétrico também sofreu impactos severos durante o temporal. Informações da Copel indicam que, às 17h, 4,9 mil unidades consumidoras ainda permaneciam sem energia elétrica, apesar de 77% dos clientes afetados já terem tido o serviço restabelecido.

Além disso, o temporal danificou 11 postes na rede de distribuição local. Equipes técnicas continuam trabalhando na substituição das estruturas e no reparo da rede para normalizar o fornecimento para toda a população de Londrina o mais breve possível.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o número total de ocorrências em Londrina? O balanço das 16h deste domingo registrou 100 ocorrências, incluindo 73 quedas de árvores e 27 destelhamentos.

Quais regiões foram mais atingidas pelo temporal? A zona norte da cidade concentrou a maioria dos estragos, com destaque para os bairros Vivi Xavier, Alto da Boa Vista e Parigot de Souza.

Qual foi a velocidade máxima das rajadas de vento? Segundo o Simepar, as rajadas de vento atingiram a velocidade de até 64,4 km/h em Londrina.

Quantas unidades consumidoras estão sem luz? Até as 17h, a Copel informou que 4,9 mil unidades consumidoras permaneciam sem fornecimento de energia elétrica na cidade.

Houve registro de feridos ou vítimas fatais? Não, a Defesa Civil confirmou que, apesar do aumento nos danos materiais, não foram registrados feridos nem vítimas fatais decorrentes do temporal.