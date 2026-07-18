TERCEIRA VÍTIMA NÃO RESISTE E MORRE APÓS ATENTADO A TIROS EM CAMPO MOURÃO

Subiu para três o número de mortos no atentado a tiros registrado na noite de sexta-feira (17), na área central de Campo Mourão. Na manhã deste sábado (18), Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu na Santa Casa. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná.

Veridiana foi atingida por um disparo na cabeça durante o ataque e havia sido socorrida em estado gravíssimo por equipes do Samu. Desde a internação, seu estado de saúde era considerado crítico.

O atentado aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a Rua Mato Grosso. De acordo com as investigações preliminares, o autor dos disparos chegou ao local a pé, usando uma balaclava vermelha. Ele se posicionou atrás de um veículo estacionado e efetuou diversos disparos contra o comércio, que estava movimentado no momento da ação.

Após o ataque, o suspeito, identificado como um adolescente, fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades.

As outras duas vítimas fatais, Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38 anos, morreram ainda no local antes da chegada das equipes de socorro. Além deles, outras três pessoas ficaram feridas e permanecem internadas em hospitais de Campo Mourão.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Samu. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação criminosa e devem auxiliar na identificação e localização do autor.

A motivação do crime segue sendo investigada pela Polícia Civil.

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