Como Scaloni e De la Fuente saíram de anônimos para cérebros da Copa

Scaloni fez o primeiro gol da vitória argentina por 2 a 0 sobre o Brasil de Alex e Pedrinho, naquele Mundial sub-20. Foi a primeira vez que o planeta ouviu o nome do jogador, mais tarde campeão espanhol pelo Deportivo La Coruña, junto com Mauro Silva e Djalminha, antes de se tornar técnico campeão mundial.

Luis de la Fuente saiu de jogador discreto do Athletic Bilbao, bicampeão espanhol 1983/1984, para instrutor do curso de Las Rozas e parte fundamental do trabalho de formação de jogadores da seleção espanhola. Técnico campeão europeu sub-19, depois sub-20, vice-campeão olímpico, assumiu o posto de Luis Enrique depois da queda da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Na América do Norte, conquista o que o técnico tricampeão da Champions League, Luis Enrique, não alcançou. Leva a Espanha à sua segunda final de Copa do Mundo. Pode se tornar o segundo homem na história campeão mundial dois anos depois de conquistar a Eurocopa. Apenas o alemão Helmut Schön conseguiu isso, entre 1972 e 1974.

De la Fuente, como Schön, saiu de obscuro jogador para treinador obstinado pelo conhecimento. Não pelas táticas, mas pela criação de ambientes e de estratégias. Fala sobre formações de equipes com humanidade, não como um cientista. Desde o título de 2010, a Espanha não passava das oitavas-de-final. Está na decisão.

“Scaloni e eu temos muita afinidade e trabalhamos equipes a partir de nossos conceitos. Tenho admiração, admiração e admiração”, disse De la Fuente sobre o colega e sobre a Argentina como rval.

Tanto Scaloni quanto De la Fuente venceram com base na mistura da experiência do campo com o conhecimento das salas de aula. Tática, técnica e gestão de pessoas misturadas com competência.