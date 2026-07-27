TikTok na mira da União Europeia: rede social é acusada de falhas graves na proteção de crianças e adolescentes contra abusos online

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O universo das redes sociais enfrenta um novo capítulo de escrutínio rigoroso. Desta vez, o TikTok, controlado pela gigante ByteDance, está no centro de uma investigação que coloca em xeque a forma como a plataforma lida com a segurança dos seus usuários mais jovens.
A acusação ganha peso por tratar de falhas estruturais no design do aplicativo. Segundo os reguladores, esses elementos podem facilitar a exposição de crianças a conteúdos impróprios, predadores sexuais e episódios de cyberbullying dentro da rede.
Toda essa movimentação jurídica ocorre conforme informações divulgadas pela Comissão Europeia, que atua como o principal órgão regulador de tecnologia na região e monitora o cumprimento das leis vigentes.
As denúncias foram formalizadas como conclusões preliminares sob a égide da Lei dos Serviços Digitais, conhecida pela sigla DSA. Esta legislação obriga grandes empresas de tecnologia a adotar medidas concretas e eficazes contra conteúdos ilegais.
O objetivo central da norma é garantir um ambiente virtual mais seguro. No caso do TikTok, a Comissão Europeia sustenta que as contas atuais da rede não atendem aos padrões mínimos de proteção exigidos pelo bloco europeu.
Esta não é uma situação isolada para a empresa chinesa. Na verdade, esta representa a quarta denúncia formal contra a plataforma nos últimos dois anos, demonstrando um histórico de atritos com os órgãos fiscalizadores da União Europeia.
Para os especialistas em segurança digital, o caso serve como um alerta sobre a responsabilidade das big techs. O design de interfaces, que muitas vezes prioriza a retenção de tempo do usuário, acaba sendo questionado quando coloca a integridade de menores em risco.
Por que o TikTok está sendo investigado na Europa?
A rede é acusada de violar a Lei dos Serviços Digitais por possuir recursos de design que podem expor menores a predadores e ao cyberbullying.
O que é a Lei dos Serviços Digitais (DSA)?
É uma legislação europeia que obriga grandes plataformas digitais a combater ativamente conteúdos ilegais e proteger a segurança dos usuários, especialmente crianças.
Esta é a primeira vez que o TikTok enfrenta problemas na UE?
Não, esta é a quarta denúncia formal contra o TikTok realizada pelas autoridades europeias nos últimos dois anos.
O que a Comissão Europeia exige da plataforma?
O órgão regulador exige que a empresa adeque seus sistemas e padrões de segurança para cumprir as normas de proteção infantil estabelecidas pela lei.
Quais são os principais riscos apontados para crianças no app?
As autoridades destacam a exposição a conteúdos nocivos, o contato com predadores e a facilitação de práticas de cyberbullying devido à arquitetura do aplicativo.