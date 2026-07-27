TikTok na mira da União Europeia: rede social é acusada de falhas graves na proteção de crianças e adolescentes contra abusos online

A pressão aumenta contra o TikTok na Europa após autoridades apontarem que recursos de design da plataforma violam normas rigorosas de segurança infantil.

O universo das redes sociais enfrenta um novo capítulo de escrutínio rigoroso. Desta vez, o TikTok, controlado pela gigante ByteDance, está no centro de uma investigação que coloca em xeque a forma como a plataforma lida com a segurança dos seus usuários mais jovens.

A acusação ganha peso por tratar de falhas estruturais no design do aplicativo. Segundo os reguladores, esses elementos podem facilitar a exposição de crianças a conteúdos impróprios, predadores sexuais e episódios de cyberbullying dentro da rede.

Toda essa movimentação jurídica ocorre conforme informações divulgadas pela Comissão Europeia, que atua como o principal órgão regulador de tecnologia na região e monitora o cumprimento das leis vigentes.

O que diz a Lei dos Serviços Digitais

As denúncias foram formalizadas como conclusões preliminares sob a égide da Lei dos Serviços Digitais, conhecida pela sigla DSA. Esta legislação obriga grandes empresas de tecnologia a adotar medidas concretas e eficazes contra conteúdos ilegais.

O objetivo central da norma é garantir um ambiente virtual mais seguro. No caso do TikTok, a Comissão Europeia sustenta que as contas atuais da rede não atendem aos padrões mínimos de proteção exigidos pelo bloco europeu.

Impacto para a ByteDance e o mercado

Esta não é uma situação isolada para a empresa chinesa. Na verdade, esta representa a quarta denúncia formal contra a plataforma nos últimos dois anos, demonstrando um histórico de atritos com os órgãos fiscalizadores da União Europeia.

Para os especialistas em segurança digital, o caso serve como um alerta sobre a responsabilidade das big techs. O design de interfaces, que muitas vezes prioriza a retenção de tempo do usuário, acaba sendo questionado quando coloca a integridade de menores em risco.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Por que o TikTok está sendo investigado na Europa?

A rede é acusada de violar a Lei dos Serviços Digitais por possuir recursos de design que podem expor menores a predadores e ao cyberbullying.

O que é a Lei dos Serviços Digitais (DSA)?

É uma legislação europeia que obriga grandes plataformas digitais a combater ativamente conteúdos ilegais e proteger a segurança dos usuários, especialmente crianças.

Esta é a primeira vez que o TikTok enfrenta problemas na UE?

Não, esta é a quarta denúncia formal contra o TikTok realizada pelas autoridades europeias nos últimos dois anos.

O que a Comissão Europeia exige da plataforma?

O órgão regulador exige que a empresa adeque seus sistemas e padrões de segurança para cumprir as normas de proteção infantil estabelecidas pela lei.

Quais são os principais riscos apontados para crianças no app?

As autoridades destacam a exposição a conteúdos nocivos, o contato com predadores e a facilitação de práticas de cyberbullying devido à arquitetura do aplicativo.