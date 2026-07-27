💙 Tem novidade na perfumaria do Paraná Supermercados!

Chegaram os novos produtos de perfumaria da marca do nosso coração: Nida. 🧴✨

Uma linha desenvolvida para cuidar da sua família com qualidade, praticidade e muito carinho, trazendo itens essenciais para a rotina de higiene e bem-estar.

Passe em uma de nossas lojas, conheça essa novidade e encontre tudo o que você precisa na nossa seção de perfumaria.

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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