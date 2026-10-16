Tiroteio em escola primária no Oregon deixa quatro mortos, diz polícia local

Segundo a polícia local, quatro pessoas — uma professora e três crianças (5, 8 e 11 anos) — morreram; o suspeito, 16 anos, foi morto por um membro armado da comunidade. Dois outros, incluindo uma criança de 7 anos e outra professora, estão em estado crítico.

O suspeito, um adolescente de 16 anos, também morreu dentro da escola, informou a polícia.

Como ocorreu

De acordo com a polícia, o suspeito forçou a entrada na escola atirando contra portas trancadas. Um membro armado da comunidade seguiu o autor para dentro do prédio e, conforme relatado em coletiva de imprensa, matou o suspeito durante o incidente.

Vítimas e atendimento

A polícia relatou que as quatro pessoas mortas incluem uma professora e três crianças de 5, 8 e 11 anos. Além disso, duas outras pessoas — uma criança de 7 anos e outra professora — ficaram feridas e foram transportadas ao hospital em condição crítica.

Situação das informações

As informações acima foram divulgadas pela polícia local em uma coletiva e compiladas pela BBC. Não há outros detalhes confirmados nas fontes consultadas.