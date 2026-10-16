Tempo em Curitiba hoje: sol com nuvens e chuva rápida

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A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (16) é de sol com algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite.
As temperaturas devem variar entre mínima de 15°C e máxima de 23°C, conforme publicado pelo G1 com dados da Climatempo.
Para sábado (17), a previsão indica dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deve ter poucas nuvens.
A reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pela Climatempo. A matéria pode ser atualizada se houver novas informações; caso perceba erro, informe por meio do formulário indicado na publicação.