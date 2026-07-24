TJSP publicou progressão de grau de servidores no Diário da Justiça Eletrônico – AOJESP

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) publicou no Diário da Justiça Eletrônico (DEJESP) desta sexta-feira (24/7) a relação de servidores contemplados com a progressão de grau, benefício previsto no plano de carreira do Judiciário paulista.

A progressão de grau representa o avanço funcional do servidor dentro da mesma referência do cargo, conforme os critérios estabelecidos pela legislação vigente e pelas normas internas do Tribunal. A evolução na carreira reflete diretamente na remuneração, valorizando o desempenho e o tempo de serviço dos servidores que preencheram os requisitos exigidos.

Como consultar

Para verificar se foi contemplado, o servidor deve acessar o arquivo (aqui) do Diário da Justiça Eletrônico (DEJESP) desta sexta-feira (24/7). Em seguida, basta utilizar a ferramenta de busca do navegador (atalho Ctrl + F, no Windows, ou Command + F, no Mac) e digitar o nome completo do servidor. Caso o nome conste na publicação, o sistema localizará automaticamente a ocorrência.

Também é possível realizar a pesquisa diretamente pelo número de matrícula, quando disponível na publicação, ou consultar o DEJESP no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A AOJESP orienta os Oficiais de Justiça a conferirem atentamente a publicação e, em caso de dúvidas sobre a aplicação da progressão ou eventual ausência do nome, procurarem a entidade para orientação e acompanhamento do caso.

Lista da progressão aqui: