OPERAÇÃO “VENTO MINUANO” CUMPRE MANDADOS CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS EM NOVA CANT

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OPERAÇÃO “VENTO MINUANO” CUMPRE MANDADOS CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS EM NOVA CANTU
Uma grande operação policial foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (24) em Nova Cantu, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Batizada de Operação Vento Minuano, a ação mobilizou um grande efetivo das forças de segurança.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça. Durante a operação, os policiais também realizaram uma prisão em flagrante.
A ofensiva contou com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil de diferentes regiões do Paraná, reunindo mais de 70 policiais civis e mais de 20 viaturas, entre caracterizadas e descaracterizadas.
As equipes cumpriram os mandados em diversos pontos da cidade, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa voltada ao comércio de entorpecentes.
A Polícia Civil deve divulgar, nas próximas horas, novas informações sobre os resultados da operação, incluindo a identificação dos presos, os materiais apreendidos e o andamento das investigações.
Com informações do Portal O Vale.
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