Tobias Rausch, do AfD, é eleito presidente do parlamento regional de Saxony-Anhalt pela primeira vez desde a Segunda Guerra

Rausch, 35, foi eleito presidente do parlamento de Saxony-Anhalt em Magdeburg com apoio de nove deputados; mais de 300 protestaram

Rausch, de 35 anos, venceu a votação com o apoio de nove deputados de outros partidos. O resultado ocorreu um mês após a vitória decisiva do AfD nas eleições estaduais de Saxony-Anhalt.

Como foi a votação

De acordo com a BBC, cinco dos votos de apoio a Rausch vieram de parlamentares do grupo de esquerda radical BSW; outros quatro apoiadores não foram identificados oficialmente. Comentadores levantaram a questão sobre o possível apoio de membros da CDU — o jornal citou relatos não confirmados de que quatro deputados conservadores podem ter votado em Rausch, embora o chefe do partido, o chanceler Friedrich Merz, tenha descartado formalmente qualquer colaboração com o AfD.

Reações

Fora do prédio do parlamento em Magdeburg, mais de 300 manifestantes protestaram contra a eleição, exibindo cartazes com a mensagem “Never again is now” (“Nunca mais é agora”), segundo a BBC.

Perfil e poderes do novo presidente

A reportagem da BBC descreve Rausch como um corretor de imóveis de formação que é membro do parlamento há dez anos e é visto como um aliado próximo do líder local do AfD, Ulrich Siegmund. O AfD é descrito na matéria como favorável à Russian e anti‑imigração, com propostas polêmicas como segregar crianças refugiadas nas escolas e posições de intolerância em relação à comunidade LGBTQ. Dentro de Saxony-Anhalt, o partido é classificado como "extremista de direita" pela inteligência doméstica; a descrição é rejeitada pelos líderes do AfD, segundo a BBC.

O cargo de presidente do parlamento é em grande parte simbólico, mas confere a Rausch o papel de presidir debates, controlar o acesso ao edifício do parlamento e representar a assembleia em eventos oficiais, informou a BBC.

Cenário político

Ulrich Siegmund, citado pela BBC como líder carismático do AfD na região, busca tornar‑se premier do estado em dezembro, mas seu sucesso não é garantido: ele precisará do apoio de 42 deputados numa legislatura de 83 assentos, destacou a reportagem.

Todas as informações deste texto são baseadas em reportagem da BBC publicada em 6 de outubro de 2026.