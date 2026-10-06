Programa da semana orienta sobre como buscar o Ministério Público para solicitar apoio em demandas na área da saúde

Nesta semana, o MP no Rádio trata das principais demandas que chegam ao Ministério Público do Paraná na área da saúde. A Promotora de Justiça Eliane Miyamoto Fortes, entre outras questões, explica que o MP pode atuar na busca de soluções para problemas como a falta de medicamentos gratuitos para fornecimento à população pelas unidades de saúde e a demora na espera por cirurgias, exames e consultas com médicos especialistas. Ela também orienta os ouvintes sobre como procurar o apoio do Ministério Público em questões dessa área.

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• Bloco um

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Eleições – O MP no Rádio da semana anterior tratou dos direitos e deveres de eleitores e candidatos no período eleitoral, especialmente no dia da votação. O assessor jurídico da Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná, Guilherme França e Silva, explicou, entre outros temas, as regras sobre a proibição de prisões nesses dias, o veto ao uso de celular na cabine, a possibilidade de votar com um acompanhante, como o eleitor deve se comportar na seção eleitoral, quais as regras para a vestimenta no local onde o eleitor vai votar e as manifestações permitidas e proibidas no dia da eleição.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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