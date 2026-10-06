Toledo oferece 1.004 vagas de emprego nesta terça-feira (6/10/2026)

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A Agência do Trabalhador de Toledo disponibiliza 1.004 vagas de emprego nesta terça-feira, 6 de outubro de 2026, segundo informação divulgada pela CGN. As ofertas abrangem diferentes níveis de experiência e setores da economia local.
As vagas listadas contemplam funções na indústria, comércio, serviços, construção civil, transporte e área administrativa, com oportunidades específicas também para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS.
Entre os cargos com maior número de oportunidades, a CGN destaca:
Também há vagas para açougueiro, auxiliar de estoque, costureira, motorista de caminhão, pedreiro, vendedor interno, soldador e técnico de segurança do trabalho, entre outras funções, conforme a relação divulgada pela CGN.
Há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) ou reabilitados pelo INSS, incluindo cargos como auxiliar de linha de produção, motorista carreteiro, operador de processo de produção e vigilante patrimonial, segundo a CGN.
A disponibilidade das vagas está sujeita a alterações.