Toledo oferece 1.004 vagas de emprego nesta terça-feira (6/10/2026)

Oportunidades são para indústria, comércio, serviços, construção e administração; cargos com mais vagas incluem auxiliar de linha de produção e produção farmacêutica.

A Agência do Trabalhador de Toledo disponibiliza 1.004 vagas de emprego nesta terça-feira, 6 de outubro de 2026, segundo informação divulgada pela CGN. As ofertas abrangem diferentes níveis de experiência e setores da economia local.

As vagas listadas contemplam funções na indústria, comércio, serviços, construção civil, transporte e área administrativa, com oportunidades específicas também para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS.

Principais cargos e número de vagas

Entre os cargos com maior número de oportunidades, a CGN destaca:

Auxiliar de linha de produção: 269 vagas

Auxiliar de produção farmacêutica: 100 vagas

Operador de processo de produção: 100 vagas

Operador de caixa: 40 vagas

Auxiliar de cozinha: 28 vagas

Higienista industrial: 25 vagas

Auxiliar de limpeza: 23 vagas

Consultor de vendas: 22 vagas

Atendente de mesa: 20 vagas

Outras oportunidades

Também há vagas para açougueiro, auxiliar de estoque, costureira, motorista de caminhão, pedreiro, vendedor interno, soldador e técnico de segurança do trabalho, entre outras funções, conforme a relação divulgada pela CGN.

Vagas para PCD e reabilitados

Há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) ou reabilitados pelo INSS, incluindo cargos como auxiliar de linha de produção, motorista carreteiro, operador de processo de produção e vigilante patrimonial, segundo a CGN.

A disponibilidade das vagas está sujeita a alterações.