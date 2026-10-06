Quênia confirma primeiro caso de ebola causado pelo vírus Bundibugyo

Paciente queniano vindo da RD Congo testou positivo e morreu após chegada a Nairobi, diz ministro; ao menos 28 contatos foram identificados

O Quênia confirmou o primeiro caso do vírus Ebola da espécie Bundibugyo em território do país, informou a BBC. Segundo o ministro da Saúde, Aden Duale, o paciente — um cidadão queniano que vivia na Republic Democratic do Congo (RD Congo) há sete anos — adoeceu há cerca de um mês, foi tratado em diversos hospitais na RD Congo e morreu dias após chegar a Nairobi.

De acordo com Duale, o paciente viajou por estrada da RD Congo até Kampala, em Uganda, e embarcou em um voo para Nairobi. Passou por triagem pública normal no principal aeroporto da cidade antes de ser levado por um familiar ao Nairobi Hospital, onde foi transferido para uma unidade de isolamento.

Viagem, sintomas e diagnóstico

O ministro relatou que o paciente apresentou sintomas como febre, calafrios, fadiga intensa, dificuldade para engolir, dores musculares e sangramento sob a pele. Médicos suspeitaram de febre hemorrágica viral com base nos sintomas e no histórico de viagem, coletaram amostras e o resultado deu positivo para o vírus Ebola da espécie Bundibugyo, segundo a BBC.

O paciente morreu às 23:30 (20:30 GMT) na segunda‑feira; o enterro estava previsto para a terça‑feira, em conformidade com protocolos de saúde pública, informou o ministro, conforme noticiou a BBC.

Medidas de isolamento e rastreamento

Após a confirmação, as autoridades identificaram ao menos 28 contatos próximos, entre familiares e profissionais de saúde. As equipes de saúde também passaram a rastrear 23 passageiros e quatro tripulantes que viajaram no mesmo voo, conforme relatado pela BBC.

O paciente foi transferido para uma instalação de isolamento construída durante a pandemia de Covid‑19, segundo o relato do ministro citado pela BBC.

Contexto do surto

Segundo a BBC, que cita dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o surto atual causado pelo vírus da espécie Bundibugyo já resultou em 4.082 mortes entre 8.463 casos registrados. A RD Congo declarou o surto em maio; casos foram relatados em Uganda pouco depois, mas a OMS declarou Uganda livre da doença em agosto. Desde então, todos os casos foram notificados na RD Congo, diz a reportagem.

A BBC também observa que a espécie Bundibugyo é relativamente rara e não há vacina conhecida especificamente aprovada para ela, conforme informado na matéria.

Fontes: BBC (reportagem publicada em 06/10/2026, com declarações do ministro Aden Duale).