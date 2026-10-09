Trabalhador morre eletrocutado em mineradora de Almirante Tamandaré e família presta homenagem emocionante

Trabalhador morre eletrocutado em mineradora de Almirante Tamandaré após contato com rede de alta tensão durante limpeza de carreta

O trabalhador identificado como Ronaldo Milinofre, de 43 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma mineradora localizada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no final da tarde da última quinta-feira (8).

Ronaldo, que exercia a função de motorista, foi vítima de um incidente envolvendo a rede elétrica de alta tensão enquanto trabalhava no local. A fatalidade gerou grande comoção entre familiares e amigos próximos da vítima.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o caso está sendo tratado como um acidente de trabalho que mobilizou equipes de socorro e o atendimento aeromédico, embora o homem não tenha resistido aos ferimentos.

Dinâmica do acidente na mineradora

De acordo com os relatos do Corpo de Bombeiros, o motorista realizava um procedimento de limpeza da carreta quando a carroceria, que estava levantada, acabou encostando em uma rede elétrica de alta tensão.

Ao perceber o contato com a rede, Ronaldo saiu da cabine do veículo. Contudo, no momento em que tocou nas partes metálicas do caminhão, ele acabou sofrendo a descarga elétrica fatal.

Tentativas de salvamento e comoção

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para a mineradora. Apesar dos esforços intensos dos bombeiros, que contaram com suporte terrestre e aeromédico para tentar reanimar o trabalhador, ele não resistiu.

A esposa de Ronaldo utilizou as redes sociais para prestar uma última homenagem ao marido. Em uma mensagem carregada de emoção, ela declarou: Eu quero que as pessoas nunca se esqueçam de tudo o que você fez em vida, te farei ser lembrado.

Sepultamento da vítima

Após a liberação pelos órgãos competentes, a família organizou as cerimônias de despedida. O sepultamento de Ronaldo Milinofre está marcado para este sábado (10).

O corpo será enterrado no Cemitério Municipal de Tranqueira, situado em Almirante Tamandaré, onde amigos e familiares devem prestar as últimas homenagens ao motorista.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quem foi a vítima do acidente em Almirante Tamandaré?

A vítima foi o motorista Ronaldo Milinofre, de 43 anos, que trabalhava em uma mineradora da região.

Como ocorreu a descarga elétrica?

O acidente aconteceu quando a carroceria de um caminhão, que estava levantada durante uma limpeza, tocou em uma rede de alta tensão, fechando o circuito elétrico.

Quando aconteceu o acidente?

A fatalidade foi registrada no final da tarde da última quinta-feira, dia 8 de outubro de 2026.

Houve tentativa de socorro?

Sim, equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo atendimento aeromédico, foram mobilizadas ao local, mas o trabalhador não resistiu às tentativas de reanimação.

Onde será o sepultamento?

O sepultamento está marcado para este sábado (10), no Cemitério Municipal de Tranqueira, em Almirante Tamandaré.