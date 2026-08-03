Tragédia em Ponta Grossa: vídeo mostra resgate de bisavó enquanto criança morre em incêndio no dia do próprio aniversário

Uma celebração que terminou em tragédia marcou a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, quando um incêndio destruiu uma casa no dia do aniversário de 5 anos de Benjamin Luiz de Souza, resultando em uma perda irreparável.

O caso ocorreu no início da noite da última sexta-feira, dia 31, quando a residência de madeira onde a criança estava foi rapidamente consumida pelas chamas. A fatalidade interrompeu o que deveria ser um dia de festa para a família.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento angustiante em que a bisavó do menino, uma idosa de 84 anos, foi retirada do imóvel por populares que passavam pelo local. Conforme informação divulgada pelo g1, o menino foi encontrado sem vida pelos bombeiros em um dos cômodos da casa.

O resgate da bisavó e a atuação dos bombeiros

O vídeo do incidente mostra a gravidade da situação, com a idosa sendo carregada para fora da residência enquanto o fogo se espalhava rapidamente pela estrutura de madeira. A agilidade dos vizinhos foi fundamental para salvar a vida da bisavó de Benjamin.

Após o resgate, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio, mas, infelizmente, ao realizarem a varredura no imóvel, localizaram o corpo do pequeno Benjamin. Até o momento da apuração, a idosa permanecia internada e entubada em uma unidade hospitalar.

Investigação sobre a causa do incêndio

A Polícia Civil de Ponta Grossa iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do incêndio. A principal linha de trabalho das autoridades trata o caso como um acidente doméstico, buscando confirmar o que deu início ao fogo.

De acordo com as autoridades, existe a suspeita de que velas, acesas pela bisavó por motivos religiosos, tenham causado o início das chamas. A perícia técnica deve emitir um laudo conclusivo nos próximos dias para esclarecer a dinâmica do ocorrido.

O relato emocionante da mãe

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo, a mãe de Benjamin, Thaliane Rodrigues, relatou ter saído de casa apenas 10 minutos antes do início do incêndio. Ela havia acabado de celebrar o aniversário do filho com um bolo temático do Homem-Aranha.

Com profundo pesar, a mãe compartilhou o momento de dor ao lembrar da despedida. Ela afirmou, sobre o filho que aguardava seu retorno com a bisavó, que ele lhe deu um abraço e ela não sabia que seria o último abraço e o último beijo.

Perguntas frequentes sobre a tragédia

Onde ocorreu o incêndio? O caso aconteceu na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na última sexta-feira.

Qual era a idade da criança? Benjamin Luiz de Souza completou 5 anos no dia em que o incêndio destruiu sua residência.

Qual o estado de saúde da bisavó? A idosa de 84 anos, resgatada por moradores, foi encaminhada ao hospital e, segundo as últimas informações, permanecia internada e entubada.

O que causou o fogo? A Polícia Civil investiga o caso como acidente. A principal hipótese é que velas acesas pela bisavó tenham iniciado o incêndio.

A mãe estava no local? Não, a mãe havia saído de casa 10 minutos antes do início do fogo para realizar algumas atividades, deixando o filho sob os cuidados da bisavó.