Supermercados em Manaus: Procon apreende 650 itens impróprios

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Ao todo, quatro supermercados foram fiscalizados. Como resultado, foram emitidos quatro Autos de Constatação. Durante a inspeção, as equipes apreenderam e inutilizaram produtos vencidos, sem identificação da data de validade ou com informações obrigatórias ausentes. Também foram retirados de circulação itens deteriorados, avariados, mal armazenados e parcialmente ou totalmente descongelados.
Fonte do Artigo
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