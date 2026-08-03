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Supermercados em Manaus: Procon apreende 650 itens impróprios

Supermercados em Manaus: Procon apreende 650 itens impróprios

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Supermercados em Manaus: Procon apreende 650 itens impróprios
1 de 1 Agentes do Procon Manaus encontram produtos impróprios em quatro supermercados na capital amazonense. — Foto: Divulgação/Procon Manaus

Ao todo, quatro supermercados foram fiscalizados. Como resultado, foram emitidos quatro Autos de Constatação. Durante a inspeção, as equipes apreenderam e inutilizaram produtos vencidos, sem identificação da data de validade ou com informações obrigatórias ausentes. Também foram retirados de circulação itens deteriorados, avariados, mal armazenados e parcialmente ou totalmente descongelados.

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