Tragédia no Macuco Safari: Turista holandês morre em passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu com a noiva e sogros

O acidente no Macuco Safari, que resultou na morte de um turista holandês de 26 anos, interrompeu subitamente uma viagem familiar planejada no Paraná.

Um passeio de barco que deveria ser um momento de lazer terminou em tragédia no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. O turista, que estava acompanhado da noiva, dos sogros e de outros familiares, acabou não resistindo após a embarcação virar.

A família holandesa estava na cidade desde a segunda-feira, dia 27, e tinha planos de retornar para o país de origem nesta quinta-feira, dia 30. O jovem, que tinha casamento marcado para setembro, foi a única vítima fatal do incidente.

Conforme informações divulgadas pelo portal de notícias g1, o resgate foi imediato, mas o rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória após o afogamento e faleceu no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Dinâmica do resgate e estado dos sobreviventes

O acidente ocorreu por volta das 12h desta terça-feira, envolvendo oito pessoas no total, sendo seis turistas e dois tripulantes. Todos foram retirados da água rapidamente com o auxílio das equipes operacionais do parque.

Além da vítima fatal, outras pessoas precisaram de atendimento médico. Três mulheres e um homem foram liberados após passarem por avaliação no local. O piloto e o copiloto da embarcação foram encaminhados a uma UPA e liberados horas depois.

Condições do rio e investigação em curso

Dados sobre a vazão das Cataratas do Iguaçu no momento do acidente chamam a atenção. Entre 11h e 13h, o volume de água era de 4,3 milhões de litros por segundo, valor muito acima da média normal de 1,5 milhão.

A empresa Macuco Safari informou que está colaborando com as autoridades para apurar as causas exatas do acidente. As atividades do passeio foram suspensas temporariamente para que as investigações sejam concluídas.

Suporte aos turistas e política de cancelamento

A operadora do passeio lamentou profundamente a morte do turista e afirmou que segue prestando todo o suporte necessário aos sobreviventes e familiares. A empresa atua na região há mais de 40 anos.

Para os visitantes que já haviam adquirido ingressos para o passeio, a companhia disponibilizou opções de ressarcimento ou remarcação da atividade. Os canais de atendimento estão abertos para orientar os clientes afetados pela suspensão.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que causou o acidente com o barco no Macuco Safari? As causas ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes, com total colaboração da empresa.

Quantas pessoas estavam na embarcação? Estavam a bordo oito pessoas, sendo seis turistas holandeses e dois tripulantes.

O passeio continua funcionando normalmente? Não, as atividades do Macuco Safari foram suspensas logo após o acidente ocorrido nesta terça-feira.

Como os turistas que compraram o passeio podem proceder? Os clientes podem optar pelo ressarcimento do valor pago ou pela remarcação do passeio junto à empresa.

Qual era a situação da vazão das Cataratas no momento do ocorrido? A vazão estava em 4,3 milhões de litros por segundo, acima da média habitual de 1,5 milhão, embora não haja confirmação de relação direta com o acidente.