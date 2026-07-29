☕🥐 Tem cheirinho de café fresquinho no ar… e ele está no Paraná Supermercados! 😍

Seja para começar o dia com um café quentinho, fazer uma pausa no meio da correria ou saborear um lanche especial, a cafeteria do Paraná Supermercados é o lugar certo para você.

☕ Café fresquinho

🥐 Salgados deliciosos

🍰 Bolos e doces irresistíveis

💙 Um ambiente acolhedor para deixar o seu dia ainda mais saboroso.

Passe no Paraná Supermercados, aproveite esse momento especial e experimente todas as delícias que esperam por você!

📍 Paraná Supermercados

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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