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☕🥐 Tem cheirinho de café fresquinho no ar… e ele está no Paraná Supermercados! 😍
Seja para começar o dia com um café quentinho, fazer uma pausa no meio da correria ou saborear um lanche especial, a cafeteria do Paraná Supermercados é o lugar certo para você.
☕ Café fresquinho
🥐 Salgados deliciosos
🍰 Bolos e doces irresistíveis
💙 Um ambiente acolhedor para deixar o seu dia ainda mais saboroso.
Passe no Paraná Supermercados, aproveite esse momento especial e experimente todas as delícias que esperam por você!
📍 Paraná Supermercados
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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