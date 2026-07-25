Trânsito é liberado após remoção de caminhão tombado entre Jotaesse e Central Sa

Trânsito é liberado após remoção de caminhão tombado entre Jotaesse e Central Santa Cruz

O trânsito na estrada que liga o distrito de Jotaesse à comunidade de Central Santa Cruz, entre os municípios de Cafelândia e Tupãssi, foi totalmente liberado na tarde deste sábado (25), após a retirada do caminhão que havia tombado no local.

Durante a operação de remoção do veículo, o fluxo de veículos ficou comprometido. Com a conclusão dos trabalhos, a circulação foi normalizada e o trecho voltou a operar sem restrições.

Mesmo com a liberação, quem passa pela estrada deve manter a atenção. O trecho apresenta buracos na pista e problemas de sinalização, principalmente nas proximidades da ponte que faz divisa entre Cafelândia e Tupãssi.

A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao trafegar pela via, a fim de evitar novos acidentes.

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