Trânsito é liberado após remoção de caminhão tombado entre Jotaesse e Central Sa

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Trânsito é liberado após remoção de caminhão tombado entre Jotaesse e Central Santa Cruz
O trânsito na estrada que liga o distrito de Jotaesse à comunidade de Central Santa Cruz, entre os municípios de Cafelândia e Tupãssi, foi totalmente liberado na tarde deste sábado (25), após a retirada do caminhão que havia tombado no local.
Durante a operação de remoção do veículo, o fluxo de veículos ficou comprometido. Com a conclusão dos trabalhos, a circulação foi normalizada e o trecho voltou a operar sem restrições.
Mesmo com a liberação, quem passa pela estrada deve manter a atenção. O trecho apresenta buracos na pista e problemas de sinalização, principalmente nas proximidades da ponte que faz divisa entre Cafelândia e Tupãssi.
A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao trafegar pela via, a fim de evitar novos acidentes.
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