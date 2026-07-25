Resultado Lotofácil 3745: confira os números sorteados hoje, domingo (26), e veja se você faturou o prêmio de R$ 5 milhões

Acompanhe o resultado da Lotofácil 3745, sorteio deste domingo, e descubra se os números sorteados pela Caixa Econômica Federal garantiram o prêmio de R$ 5 milhões.

A expectativa dos apostadores brasileiros está voltada para o sorteio do concurso 3745 da Lotofácil, que acontece na manhã deste domingo, 26 de julho de 2026. O prêmio principal, estimado em R$ 5 milhões, promete mudar a vida de quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

O evento oficial está programado para ocorrer a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão ocorre ao vivo pelos canais oficiais da instituição, permitindo que o público confira o resultado em tempo real, conforme informação divulgada pela Caixa Econômica Federal.

Nesta matéria, você terá acesso ao resultado completo, incluindo a quantidade de ganhadores e o rateio por faixa de premiação, assim que os números forem oficialmente auditados pela equipe da Caixa, logo após o encerramento do sorteio.

Como funciona a Lotofácil e quais as chances de ganhar

A Lotofácil se destaca no cenário das loterias brasileiras por ser uma modalidade com regras simples e probabilidades de vitória mais atraentes, especialmente quando comparada a outros jogos de maior complexidade, como a Mega-Sena.

Para participar, o jogador deve selecionar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio máximo é destinado a quem acertar as 15 dezenas, mas a loteria também contempla apostas que acertam 11, 12, 13 ou 14 números.

Dicas para aumentar suas chances na Lotofácil

Existem ferramentas facilitadoras para o apostador, como a Surpresinha, onde o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória, ou a Teimosinha, ideal para quem deseja manter os mesmos números por vários concursos seguidos.

Vale lembrar que a probabilidade de acertar o prêmio principal com a aposta mínima, de 15 números, é de 1 em 3.268.760. Caso o jogador opte por marcar 20 números, essa chance melhora drasticamente, passando para 1 em 211.

Como participar dos Bolões da Caixa

Para quem busca otimizar o investimento, os Bolões da Caixa são uma alternativa estratégica. O valor mínimo para um bolão é de R$ 14,00, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,50.

As apostas podem ser realizadas diretamente nas casas lotéricas ou pelo site e aplicativo oficial das Loterias Caixa. Após a conferência do resultado da Lotofácil 3745, os prêmios podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências bancárias da Caixa.