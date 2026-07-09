Trump condiciona possível retirada de tropas da Europa a acordo sobre a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ainda não tomou uma decisão final sobre uma possível retirada de tropas americanas da Europa e destacou que a ação dependerá da questão da Groenlândia. “Muitas coisas vão depender da Groenlândia. Talvez eu faça um ótimo acordo sobre a Groenlândia”, afirmou, na noite da quarta-feira, 8. Trump também disse que os europeus agora querem ajudar na guerra no Oriente Médio, mas descartou a cooperação, dizendo que os Estados Unidos “não precisam disso”.