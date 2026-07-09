Hora de entregar mais um Vale compras! A Campanha Dupla Sorte está fazendo o mai…

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Hora de entregar mais um Vale compras!
A Campanha Dupla Sorte está fazendo o maior sucesso 🍀
🛍️ São R$ 100 MIL em vales compras para consumidores
💼 E R$ 50 MIL em dinheiro para empresários
📅 Próximo Sorteio – Dia dos Pais!
👉 Participe e aumente suas chances de ganhar!
🍀 Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã
Quem compra ganha… e quem vende também!
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