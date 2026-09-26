Trump rejeita proposta Iranian para reabrir Estreito de Hormuz em sete dias

Na Casa Branca, Trump afirmou que rejeita o acordo proposto por Teerã e disse ter ‘controle total’ do estreito; Teerã aguarda resposta de mediadores, segundo a BBC

O President dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta semana que rejeitou uma proposta do Irã para reabrir o Estreito de Hormuz ao tráfego comercial em sete dias, informou a BBC. Em entrevista na Casa Branca, Trump afirmou que os iranianos "querem fazer um acordo onde eles reabram o Estreito imediatamente porque estão perdendo muito" e declarou: "I'm rejecting their deal", acrescentando que os EUA têm "total control" do estreito e que por ali passam "massive amounts of oil".

Reações oficiais

O President Iranian Masoud Pezeshkian disse à CBS News — parceira da BBC nos EUA — que já havia sido alcançado um acordo baseado no MOU "que foi assinado no Paquistão" e que, se os EUA concordassem em seguir esse caminho, "tudo voltaria ao que era antes", segundo a BBC.

O MOU e o histórico das negociações

Segundo a BBC, o memorando de entendimento tinha 14 pontos e previa, entre outros itens, que o Irã nunca possuiria arma nuclear, o fim das operações militares “em todos os frontes” e medidas como o encerramento de um bloqueio naval dos EUA e outras sanções. A BBC relata que o acordo desmoronou depois que ambos os lados retomaram ataques.

Araghchi também escreveu que Trump “has made many good statements, as well as many contradictory ones, which unfortunately we hear frequently” e que Teerã tomará decisões com base nas “visões definitivas” dos mediadores, segundo a BBC.

Contexto militar e impacto no tráfego

A BBC registra que o Estreito de Hormuz — por onde normalmente passa cerca de um quinto do gás e do petróleo mundial — está efetivamente fechado desde o início da guerra em fevereiro. O Irã respondeu a ataques aéreos dos EUA e de Israel atacando Israel, bases americanas no Golfo e aliados árabes do bloco de influência dos EUA, além de bloquear o estreito, diz a matéria.

Dados de tráfego citados pela BBC, que mencionou a firma de análise Kpler via Reuters, mostram uma média móvel recente de cerca de 18 travessias por dia, com quedas para nove navios em alguns dias.

A BBC também relata que os ataques dos houthis no Iêmen, aliados do Irã, complicaram ainda mais a situação ao intensificar ataques que afetam exportações de petróleo pela Arábia Saudita via Mar Vermelho; o grupo tomou trechos estratégicos do litoral iemenita e o porto de Mokha, que fica próximo ao estreito de Bab al-Mandeb. A coalizão liderada pela Arábia Saudita disse ter interceptado dois mísseis balísticos e drones lançados pelos houthis em direção à Arábia Saudita, e meios de comunicação dos EUA reportaram que a liderança saudita pediu apoio militar ao governo Trump, conforme informou a BBC.

Próximos passos e incertezas

A BBC cita também reportagem do Wall Street Journal segundo a qual Trump estaria cético de que o Irã cumpriria as demandas americanas e teria dito a sua equipe que via como provável uma renovação da campanha de bombardeios. Araghchi afirmou esperar a posição definitiva dos mediadores; até essa resposta, disse, Teerã aguardará antes de tomar uma decisão, segundo a BBC.

O fechamento do Estreito de Hormuz tem provocado fortes oscilações nos preços de energia e aumentado a pressão para encontrar uma saída negociada, sobretudo com as eleições do Congresso dos EUA se aproximando em novembro, aponta a BBC.