Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, morre aos 100 anos

Arcebispo Emérito morreu no sábado; causa não foi divulgada. Missa de corpo presente ocorre na segunda (28) às 10h e prefeito decretou luto de três dias.

Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, morreu na tarde deste sábado (26) aos 100 anos, informou a Arquidiocese de Curitiba, segundo o G1. A causa da morte não foi divulgada.

A arquidiocese informou que as celebrações do fim de semana serão dedicadas à memória do religioso e que a missa de corpo presente ocorrerá na segunda-feira (28) às 10h, seguida do sepultamento na Catedral Basílica, conforme o G1.

Trajetória e ministério

Natural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Dom Pedro Fedalto nasceu em 11 de agosto de 1926 e era filho de um casal de imigrantes italianos, segundo o G1. Aos 14 anos ingressou no Seminário Menor São José, em Curitiba, onde permaneceu até os 20 anos. Posteriormente cursou Filosofia e Teologia em São Paulo.

Foi ordenado padre aos 27 anos na Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e, dois dias depois, celebrou sua primeira missa solene na Capela de Nossa Senhora do Carmo, na Colônia Antônio Rebouças, local de seu nascimento. Em 1971, tomou posse como o quarto arcebispo Metropolitana de Curitiba e liderou a Arquidiocese por mais de 33 anos.

Durante seu episcopado, Dom Pedro Fedalto criou 74 novas paróquias, ordenou 74 padres diocesanos e acolheu diversas congregações religiosas femininas e masculinas na Arquidiocese de Curitiba, segundo levantamento divulgado pelo G1. Pessoalmente, encontrou-se com quatro papas (Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco) e, ao longo de sua vida, acompanhou o pontificado de nove papas.

Reações e cerimônia fúnebre

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, lamentou a morte e anunciou que decretará luto oficial de três dias na capital paranaense. “Dom Pedro chegou aos 100 anos de vida deixando um legado que atravessa gerações. Foram mais de sete décadas de sacerdócio e mais de 33 anos à frente da Arquidiocese de Curitiba, sempre com fé, serenidade e uma simplicidade que fazia dele alguém próximo de todos”, disse o prefeito, segundo o G1.

A Arquidiocese de Curitiba confirmou a morte em comunicado e indicou que as celebrações do fim de semana seriam dedicadas à memória do arcebispo, segundo G1do pelo G1.