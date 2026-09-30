Brasil e EUA criam grupo de trabalho para negociar tarifas e destravar relações comerciais

Brasil e Estados Unidos estabelecem canal oficial para debater sobretaxas e fortalecer o comércio bilateral entre as nações

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos formalizaram a criação de um grupo de trabalho específico para debater os impactos das tarifas aplicadas por Washington sobre produtos brasileiros. A medida visa encontrar soluções para os obstáculos que atualmente dificultam o fluxo comercial entre os dois países.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30), conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação. A iniciativa surgiu após uma reunião estratégica realizada em Milwaukee, nos Estados Unidos, durante o encontro de ministros do Comércio do G20.

Participaram das discussões o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Do lado norte-americano, esteve presente o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Escopo das negociações e próximos passos

O novo grupo de trabalho funcionará como um canal direto para a resolução de conflitos. O objetivo central é avaliar alternativas viáveis e avançar em um entendimento que beneficie os setores produtivos e as empresas de ambas as nações, priorizando o diálogo constante.

Contexto das sobretaxas vigentes

A tensão comercial foi intensificada em julho, quando Washington anunciou uma Tarifas adicional de 25% sobre determinados itens brasileiros, baseando-se na Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos. Essa medida impacta diretamente parte das exportações nacionais.

Além disso, outra política norte-americana estabeleceu sobretaxas de 10% ou 12,5% sobre importações de países que os EUA enquadram em sua legislação contra o trabalho forçado. O governo brasileiro tem buscado reverter esses efeitos por meio de negociações diplomáticas.

Histórico recente de aproximação

O movimento atual faz parte de uma reaproximação iniciada em agosto. No dia 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com Donald Trump, dando início à retomada dos contatos entre representantes técnicos e ministros de ambos os governos.

Dez dias após o telefonema presidencial, as equipes participaram de uma reunião virtual para alinhar pontos de interesse mútuo. O encontro presencial em Milwaukee representa, portanto, a consolidação desse processo de diálogo que busca estabilizar a relação comercial.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Por que o grupo de trabalho foi criado?

O objetivo é discutir e buscar soluções para as tarifas e sobretaxas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros, além de tratar de outras barreiras comerciais.

2. Quais tarifas estão sendo discutidas?

Incluem a sobretaxa de 25% aplicada via Seção 301 e as taxas de 10% a 12,5% relacionadas à política de trabalho forçado dos EUA.

3. Quem participou da reunião em Milwaukee?

Representando o Brasil, estiveram os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa. Pelo lado dos EUA, o representante comercial Jamieson Greer.

4. Qual é o Próximos passo das negociações?Os Estados Unidos devem encaminhar um documento oficial com a proposta de escopo para as negociações nas Próximos semanas.

5. Esse grupo garante a retirada das tarifas?

Não. O grupo serve como um canal de negociação e avaliação, focado na busca de um entendimento entre os governos para superar os obstáculos comerciais existentes.