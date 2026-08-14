Tudo que vimos no estande da série na D23

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1 min de leitura
O Omelete está presente na D23, convenção bianual da Disney, que traz novidades de todo o seu ecossistema.
Guilherme Jacobs e Alexandre Almeida foram à spoiler night do evento e adiantam tudo sobre o estande de VisionQuest, próxima série da Marvel Studios. Assista ao vídeo acima!
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Fique ligado no Omelete para todas as novidades sobre a D23, que acontece de 14 a 16 de agosto, em Anaheim, na Califórnia. Acompanhe a cobertura aqui.
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