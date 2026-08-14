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Tudo que vimos no estande da série na D23

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</p> <p>VisionQuest | Tudo que vimos no estande da série na D23</p> <p>




























Série estreia em 14 de outubro no Disney+

1 min de leitura

O Omelete está presente na D23, convenção bianual da Disney, que traz novidades de todo o seu ecossistema. 

Guilherme Jacobs e Alexandre Almeida foram à spoiler night do evento e adiantam tudo sobre o estande de VisionQuest, próxima série da Marvel Studios. Assista ao vídeo acima!

Fique ligado no Omelete para todas as novidades sobre a D23, que acontece de 14 a 16 de agosto, em Anaheim, na Califórnia. Acompanhe a cobertura aqui. 


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