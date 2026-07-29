Turista holandês que morreu após barco virar no Parque Nacional do Iguaçu é identificado pelas autoridades

A tragédia no Parque Nacional do Iguaçu comove a cidade de Foz do Iguaçu após a confirmação da morte de um jovem turista holandês em passeio de barco

A Polícia Científica confirmou nesta quarta-feira, dia 29, a identidade do turista holandês que perdeu a vida em um grave acidente aquático. O jovem, identificado como Mark Lensink, de 25 anos, estava acompanhado de familiares em uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu.

O incidente ocorreu durante um dos tradicionais passeios de barco oferecidos pelo Macuco Safari, que leva os visitantes para perto das quedas d’água das Cataratas do Iguaçu. O grupo, composto por oito pessoas, enfrentou o tombamento da embarcação por volta das 12h da última terça-feira.

Conforme informações divulgadas pelo portal g1, o jovem chegou a ser resgatado com vida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória após se afogar e não resistiu ao ser encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Detalhes sobre o acidente com o barco no Macuco Safari

O passeio, que deveria ser um momento de lazer, terminou em tragédia. Mark Lensink estava acompanhado de sua noiva, com quem tinha casamento marcado para setembro, além dos sogros e outros familiares. Todos os ocupantes da embarcação foram retirados da água pelas equipes de resgate.

A empresa Macuco Safari, que opera há mais de 40 anos na região, emitiu uma nota oficial lamentando profundamente o falecimento do turista. A companhia ressaltou que está prestando todo o suporte necessário aos sobreviventes e colaborando integralmente com as investigações.

Investigação oficial sobre as causas da virada da embarcação

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, iniciou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo incidente. A Polícia Civil também trabalha no caso para colher depoimentos e analisar o ocorrido.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido como ICMBio, realizou uma vistoria na documentação da concessionária. O órgão concluiu que a empresa está com a situação regular, mas determinou a suspensão das atividades do passeio por três dias, a partir desta quarta-feira.

Medidas de segurança e assistência aos familiares

A família holandesa, que havia chegado a Foz do Iguaçu no dia 27, planejava retornar de viagem na quinta-feira, dia 30. O caso gerou grande comoção, especialmente pela proximidade do casamento da vítima, fato apurado pela RPC, afiliada da TV Globo.

Em nota, a empresa reforçou seu compromisso com a segurança e afirmou possuir todas as certificações exigidas para operar embarcações no Parque Nacional do Iguaçu. As autoridades seguem monitorando a situação para garantir que todos os protocolos de segurança sejam revistos.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Quem era o turista que morreu no Parque Nacional do Iguaçu? O turista foi identificado como Mark Lensink, um jovem holandês de 25 anos que estava em viagem de férias com a família.

O que causou o acidente com o barco no Macuco Safari? As causas exatas ainda estão sendo investigadas pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil, que apuram as circunstâncias do tombamento da embarcação.

Quantas pessoas estavam no barco? Estavam a bordo da embarcação oito pessoas, sendo seis turistas e dois tripulantes, todos foram resgatados da água pelas equipes de socorro.

Houve alguma punição para a empresa de turismo? O ICMBio suspendeu as atividades do passeio do Macuco Safari por um período inicial de três dias para averiguações após o acidente.

Qual a situação atual da investigação? A Marinha do Brasil é o órgão responsável por identificar as responsabilidades e causas do incidente, contando com o apoio da Polícia Civil e a colaboração da empresa envolvida.