ADOLESCENTE DE 16 ANOS MORRE APÓS SOFRER PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM COLÉGIO D

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ADOLESCENTE DE 16 ANOS MORRE APÓS SOFRER PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM COLÉGIO DE MARINGÁ
Um adolescente de 16 anos morreu nesta terça-feira (28) após passar mal durante uma aula de Educação Física no Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira, localizado no Conjunto Requião, em Maringá.
O estudante foi identificado como Kaio dos Santos. Segundo informações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), o jovem apresentou um mal-estar durante a atividade física. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e realizaram os procedimentos de atendimento e reanimação ainda na escola, mas o adolescente não resistiu e teve o óbito confirmado no local.
As informações oficiais divulgadas até o momento apontam que Kaio sofreu uma parada cardiorrespiratória. A causa exata da morte ainda será esclarecida por exames e pelas autoridades competentes.
Em nota, a Seed lamentou profundamente a morte do estudante, informou que o Núcleo Regional de Educação acompanha a comunidade escolar e disponibilizou equipes multiprofissionais para oferecer apoio e acolhimento aos alunos, familiares e servidores. As aulas foram suspensas na unidade de ensino após a ocorrência.
A morte do adolescente causou grande comoção entre colegas, professores e familiares.
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