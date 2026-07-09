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Ulisses em 'Quem ama cuida', Alexandre Borges diz ser avesso aos jogos de azar, mas ainda bota fé em viver um romance: 'Quero amar'

Ulisses em ‘Quem ama cuida’, Alexandre Borges diz ser avesso aos jogos de azar, mas ainda bota fé em viver um romance: ‘Quero amar’

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Ulisses em 'Quem ama cuida', Alexandre Borges diz ser avesso aos jogos de azar, mas ainda bota fé em viver um romance: 'Quero amar'
Alexandre Borges — Foto: Manoella Mello/ Rede Globo/ Divulgação

Na novela das nove, a família de Ulisses nem imagina as dívidas que ele acumula e só quer viver na mordomia. Alexandre, por sua vez, conta que não liga para ostentação, só não abre mão de conhecer o mundo. “Meu luxo é viagem. Sempre foi um investimento para o meu conhecimento. Gosto muito de viajar para a Europa, de história, de museus… Isso me deixa feliz”, enfatiza.

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Corinthia Mes

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