Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (30) mobilizou equipes de resg…

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (30) mobilizou equipes de resgate e provocou transtornos no trânsito na BR-369, em Cascavel.

De acordo com as informações, o motorista de uma Ford EcoSport seguia pela BR-277, vindo de Pato Branco para levar um grupo de idosos a uma consulta médica, quando acessou por engano a BR-369, no sentido Corbélia. Ao perceber o erro, tentou retornar e acabou entrando na contramão da rodovia.

O condutor do caminhão percebeu a situação e atravessou o veículo na pista na tentativa de evitar uma colisão mais grave. Mesmo assim, a EcoSport atingiu a parte frontal do caminhão.

No carro estavam o motorista, a esposa, o sogro e a sogra. Apesar do forte impacto e do grande susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Siate, da EPR Iguaçu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A alça de acesso à BR-369 foi totalmente interditada durante o atendimento, para limpeza da pista e segurança das equipes.

A interdição provocou lentidão e longas filas no Trevo Cataratas, um dos principais entroncamentos rodoviários da região. Após a conclusão dos trabalhos, o trânsito foi gradualmente normalizado.

Imagens e informações são da CGN

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