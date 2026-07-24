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FESTIVAL DE FRANGOS MARINADOS & TEMPERADOS chegou ao Boniatti Speciale!

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🔥 FESTIVAL DE FRANGOS MARINADOS & TEMPERADOS chegou ao Boniatti Speciale! 🍗✨

Prepare-se para levar muito mais sabor para a sua mesa com opções selecionadas, marinadas e temperadas com receitas especiais, prontas para assar e surpreender toda a família.

📅 24 e 25/07
⏰ A partir das 09h

🥘 Confira nossas delícias:
✔️ Coxinha ao molho pomodoro
✔️ Meio da asa no mel
✔️ Meio da asa na mostarda
✔️ Sobrecoxa ao molho de limão

📍 Esperamos você no Supermercados Boniatti Speciale. Aproveite essa experiência cheia de sabor! 💚🧡

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