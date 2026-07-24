Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
🔥 FESTIVAL DE FRANGOS MARINADOS & TEMPERADOS chegou ao Boniatti Speciale! 🍗✨
Prepare-se para levar muito mais sabor para a sua mesa com opções selecionadas, marinadas e temperadas com receitas especiais, prontas para assar e surpreender toda a família.
📅 24 e 25/07
⏰ A partir das 09h
🥘 Confira nossas delícias:
✔️ Coxinha ao molho pomodoro
✔️ Meio da asa no mel
✔️ Meio da asa na mostarda
✔️ Sobrecoxa ao molho de limão
📍 Esperamos você no Supermercados Boniatti Speciale. Aproveite essa experiência cheia de sabor! 💚🧡
Source link
More: The Global Track