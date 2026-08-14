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Um dia após indicar desistência, Túlio Gadelha lança candidatura ao Senado em chapa de Raquel Lyra

Um dia após indicar desistência, Túlio Gadelha lança candidatura ao Senado em chapa de Raquel Lyra

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Um dia após indicar desistência, Túlio Gadelha lança candidatura ao Senado em chapa de Raquel Lyra
Túlio Gadelha com Dulci Amorim e o cacique Marcelo Pankararu — Foto: Divulgação
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O deputado federal Túlio Gadelha (PSD) oficializou nesta quinta-feira a candidatura ao Senado na chapa da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). O lançamento da postulação ocorreu um dia após Gadelha indicar internamente que iria abandonar a disputa pela Casa Legislativa, segundo apurou o GLOBO. O parlamentar nega que tenha ameaçado desistir do pleito.

Na noite desta quinta-feira, Gadelha anunciou que a ex-deputada estadual e professora petrolinense Dulci Amorim (PSD) será a primeira suplente, enquanto o cacique Marcelo Pankararu (Avante), de Tacaratu, ocupará a segunda suplência.

Interlocutores do Palácio do Campo das Princesas afirmam, sob reserva, que Gadelha indicou na quarta-feira que deixaria a disputa após o ex-secretário de Mobilidade André Teixeira ter recusado a suplência. A participação de Teixeira era tratada como um pressuposto pelo deputado para se lançar ao Senado.

O posicionamento surpreendeu a governadora. A situação foi pacificada no mesmo dia, quando Gadelha se reuniu com Lyra e disse que manteria a candidatura à Casa Legislativa. A estratégia visa consolidar a capilaridade política do deputado para uma candidatura à prefeitura do Recife em 2028.

Em evento de lançamento da candidatura, Gadelha afirmou que em momento algum retirou ou ameaçou retirar a candidatura ao Senado.

O deputado disse também que escolha dos suplentes está relacionada à construção de um projeto político baseado na participação e na diversidade.

— Dulci e Marcelo não estão aqui apenas para ocupar uma posição na chapa. Eles vão participar da construção e ajudar a levar adiante pautas que são fundamentais para Pernambuco. Queremos um mandato aberto, democrático e conectado com as pessoas, que dialogue com todas as regiões e que seja parceiro do trabalho que vem sendo desenvolvido pela governadora Raquel Lyra. A nossa missão é levar para Brasília as prioridades do estado e construir soluções de forma coletiva.

Além de Gadelha, a chapa de Lyra tem o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) como postulante ao Senado.

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Corinthia Mes

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