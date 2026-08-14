Um dia após indicar desistência, Túlio Gadelha lança candidatura ao Senado em chapa de Raquel Lyra

O deputado federal Túlio Gadelha (PSD) oficializou nesta quinta-feira a candidatura ao Senado na chapa da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). O lançamento da postulação ocorreu um dia após Gadelha indicar internamente que iria abandonar a disputa pela Casa Legislativa, segundo apurou o GLOBO. O parlamentar nega que tenha ameaçado desistir do pleito.

Na noite desta quinta-feira, Gadelha anunciou que a ex-deputada estadual e professora petrolinense Dulci Amorim (PSD) será a primeira suplente, enquanto o cacique Marcelo Pankararu (Avante), de Tacaratu, ocupará a segunda suplência.

Interlocutores do Palácio do Campo das Princesas afirmam, sob reserva, que Gadelha indicou na quarta-feira que deixaria a disputa após o ex-secretário de Mobilidade André Teixeira ter recusado a suplência. A participação de Teixeira era tratada como um pressuposto pelo deputado para se lançar ao Senado.

O posicionamento surpreendeu a governadora. A situação foi pacificada no mesmo dia, quando Gadelha se reuniu com Lyra e disse que manteria a candidatura à Casa Legislativa. A estratégia visa consolidar a capilaridade política do deputado para uma candidatura à prefeitura do Recife em 2028.

Em evento de lançamento da candidatura, Gadelha afirmou que em momento algum retirou ou ameaçou retirar a candidatura ao Senado.

O deputado disse também que escolha dos suplentes está relacionada à construção de um projeto político baseado na participação e na diversidade.

— Dulci e Marcelo não estão aqui apenas para ocupar uma posição na chapa. Eles vão participar da construção e ajudar a levar adiante pautas que são fundamentais para Pernambuco. Queremos um mandato aberto, democrático e conectado com as pessoas, que dialogue com todas as regiões e que seja parceiro do trabalho que vem sendo desenvolvido pela governadora Raquel Lyra. A nossa missão é levar para Brasília as prioridades do estado e construir soluções de forma coletiva.

Além de Gadelha, a chapa de Lyra tem o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) como postulante ao Senado.

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