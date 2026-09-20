Vasco conquista o título do Brasileirão Feminino Série A2 e garante vaga na elite nacional em 2027

O Vasco da Gama sagrou-se campeão do Brasileirão Feminino Série A2, consolidando uma campanha de destaque que culminou com a taça levantada em São Januário.

O Vasco conquistou oficialmente o título do Brasileirão Feminino Série A2 neste domingo, dia 20 de setembro de 2026. A confirmação da taça ocorreu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, após a conclusão dos jogos da final da competição.

A equipe carioca construiu sua vantagem ainda no jogo de ida, quando venceu o Itabirito por 3 a 1 em território mineiro. Mesmo com o revés por 2 a 1 no segundo confronto, o placar agregado favoreceu o time do Rio de Janeiro, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O duelo de volta, que teve transmissão ao vivo pela TV Brasil, foi marcado por muita disputa. O Itabirito buscou o resultado com gols de Bruna Marques e Luana Rodrigues, mas o gol de Ju Santos garantiu o título para as vascaínas.

O caminho para a elite do futebol feminino

A Série A2 representa a segunda divisão do campeonato nacional de futebol feminino, sendo organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O acesso conquistado pelas finalistas é um marco importante para a estruturação das categorias de base e profissionais dos clubes.

Além do Vasco, os clubes Atlético (PI) e Minas Brasília também confirmaram suas presenças na elite do futebol feminino nacional. Com o encerramento desta edição, as equipes garantiram o direito de disputar a Série A1 na temporada de 2027.

FAQ – Perguntas e Respostas

Quem foi o campeão do Brasileirão Feminino Série A2 em 2026?

O Vasco da Gama sagrou-se campeão da competição após superar o Itabirito no placar agregado das finais.

Qual foi o placar da decisão entre Vasco e Itabirito?

O Vasco venceu a ida por 3 a 1, em Minas Gerais, e perdeu a volta por 2 a 1, no Rio de Janeiro, garantindo a taça pelo saldo de gols.

Quais times subiram para a Série A1 de 2027?

Além do campeão Vasco, os times Atlético (PI) e Minas Brasília também confirmaram o acesso à elite nacional.

Onde foi realizada a final do campeonato?

O jogo que confirmou a conquista do título foi disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Quem marcou os gols da última partida da final?

Pelo Itabirito, Bruna Marques e Luana Rodrigues marcaram. O gol que garantiu o título ao Vasco foi anotado por Ju Santos.