Candidatos à Presidência intensificam campanha pelo Brasil com foco em segurança, economia e fim das bets

Presidenciáveis percorrem diversas regiões do país em um final de semana marcado por atos de campanha, entrevistas e a apresentação de novas propostas eleitorais

Neste final de semana, os candidatos à Presidência da República realizaram uma intensa movimentação pelos Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As agendas incluíram caminhadas, comícios e entrevistas, onde os postulantes ao cargo debateram temas urgentes como saúde, segurança pública, direitos trabalhistas e a regulamentação das apostas online, as chamadas bets.

As informações foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que detalhou os compromissos dos candidatos entre os dias 19 e 20 de setembro de 2026. Enquanto alguns nomes focaram em propostas para o setor produtivo, outros priorizaram o contato direto com as comunidades periféricas e o debate sobre o sistema prisional Brasileira.

Abaixo, confira os destaques das agendas que movimentaram o cenário político nacional nos últimos dias, refletindo as diferentes estratégias adotadas pelas campanhas para conquistar o voto do eleitorado Brasileira.

Propostas para a economia e o mercado de apostas

O candidato Lula (PT) reforçou em Florianópolis sua intenção de acabar com as bets no Brasil, argumentando que as apostas online levam ao endividamento e à perda de patrimônio das famílias.

Saúde e demandas sociais

Em Barretos (SP), Ronaldo Caiado (PSD) prometeu priorizar o atendimento básico de saúde e a criação de uma via rápida para o diagnóstico precoce do câncer no SUS. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Hertz Dias (PSTU) e Samara Martins (UP) realizaram caminhadas em Madureira. Eles defenderam investimentos em educação, cultura e a valorização dos trabalhadores, com pautas que incluem o fim da escala 6 por 1 e o aumento salarial.

Outras agendas e participações

Outros candidatos também cumpriram compromissos de mídia ou eventos públicos. Augusto Cury (Avante) participou de sabatina no Jornal da Record, enquanto Edmilson Costa (PCB) foi entrevistado pelo SBT News. Wilson Grassi (Democrata) marcou presença em um evento esportivo na capital paulista. Já os candidatos Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não tiveram agendas públicas de campanha divulgadas para o período.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual é a principal proposta de Lula sobre as bets?

O candidato declarou que deseja acabar com as apostas online no Brasil, afirmando que elas induzem ao endividamento e causam graves prejuízos financeiros e pessoais aos brasileiros.

2. O que Flávio Bolsonaro propõe para o sistema prisional?

Ele defende a criação de parcerias entre o sistema penitenciário e empresas privadas para que presos de menor periculosidade trabalhem, paguem por sua estadia e aprendam uma profissão.

3. Qual a estratégia de Romeu Zema para o empreendedorismo?

Zema defende a redução da burocracia, permitindo que novos estabelecimentos comerciais funcionem antes da vistoria estatal, que passaria a ocorrer de forma posterior.

4. Qual o foco de Ronaldo Caiado na área da saúde?

Caiado propõe a criação de uma via rápida de atendimento no SUS para o tratamento e diagnóstico precoce de pacientes com câncer, evitando que cheguem aos hospitais em fase terminal.

5. Quais candidatos não divulgaram agenda oficial no final de semana?

Conforme a EBC, os candidatos Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não tiveram compromissos de campanha públicos divulgados para o período.