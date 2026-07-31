Veja carro em chamas na Avenida Brasil, em Cascavel

Um vídeo registrado por um popular flagrou o momento em que um VW Gol foi tomado pelas chamas na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida Brasil, nas proximidades do Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Nas imagens, é possível observar o veículo parado na faixa da esquerda enquanto o fogo se espalha rapidamente pelo automóvel. O foto e a fumaça chama a atenção de quem passava pelo local.

Segundo as informações apuradas, a condutora percebeu fumaça saindo do compartimento do motor e conseguiu deixar o carro antes que as chamas se alastrassem. Ela não ficou ferida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e combateram o incêndio com um caminhão ABTR. Após o controle do fogo, os militares realizaram o rescaldo e eliminaram os riscos no local.