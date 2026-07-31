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Agora sim o @boladao_ofc encontrou tudo o que precisava para fechar o mês com ch

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Agora sim o @boladao_ofc encontrou tudo o que precisava para fechar o mês com chave de ouro! 😎🛒

Achocolatados, sucos e muitas ofertas que dão gosto de aproveitar. 🤩

E olha essa oportunidade: CHOCOLATTO 3 CORAÇÕES 350G por apenas R$ 7,49! 🛒💙

Passe no Paraná Supermercados, aproveite os melhores preços e feche o seu mês economizando de verdade!

📍 Paraná Supermercados
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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