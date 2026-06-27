veja o que comprar com R$ 260 milhões

Além da infraestrutura existente, a propriedade conta com mais de 90 lotes aptos para desenvolvimento imobiliário. O projeto possui aprovações para uma marina de cerca de 16 hectares, com capacidade para aproximadamente 100 embarcações. Há também autorização para um campo de golfe de 18 buracos projetado por Jack Nicklaus, ex-golfista norte-americano.

Mansão localizada em Palm Beach, na Flórida (EUA), tem cinco quartos projetados para que tenham vista do mar Imagem: Reprodução/LuxuryRealState

Mansão em Palm Beach, Flórida

Uma mansão decorada e repleta de paisagismo pode ser comprada com cerca de R$ 257 milhões na Flórida, Estados Unidos. Localizada a apenas uma quadra da famosa Worth Avenue, em Palm Beach, a residência fica de frente para o oceano e tem 803 m² de área construída.

Casa possui cinco quartos, seis banheiros e um lavabo, distribuídos em uma planta projetada para aproveitar as vistas para o mar nos andares superiores. No pavimento principal, os ambientes incluem sala de estar, biblioteca ou escritório com vista para o oceano, sala de jantar, copa de apoio, lavabo e cozinha integrada a uma sala de TV.

Nível inferior foi planejado para lazer e entretenimento. O espaço conta com sala multimídia, bar de vinhos com capacidade para mais de 350 garrafas, aquário de recife, academia ou estúdio de ioga, banheiro completo, lavanderia equipada com duas máquinas de lavar e duas secadoras, além de uma sala adicional que pode ser utilizada como escritório, biblioteca ou acomodação de apoio.