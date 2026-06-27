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CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil

Cão está há três dias acorrentado e exposto à chuva e ao frio no Julieta Bueno

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Cão está há três dias acorrentado e exposto à chuva e ao frio no Julieta Bueno

Por Luiz Haab

Atualizado em

Moradores do conjunto Julieta Bueno, na região norte de Cascavel, denunciam uma possível situação de maus tratos a animais, em uma casa localizada na Travessa da Harmonia.

Conforme um dos relatos recebidos pela CGN, um cão estaria há pelo menos três dias acorrentado, na chuva e no frio, sem poder se movimentar nem se proteger. Outros animais também estariam em más condições nos fundos da casa, que está cheia de materiais recicláveis.

Moradores dizem que a situação é frequente no local e pedem ajuda para autoridades ou entidades de proteção que puderem prestar auxílio.

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