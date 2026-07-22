Veja quem assumirá a direção artística do ‘Domingão com Huck’ no lugar de Hélio Vargas e saiba os bastidores da saída dele

Clarissa Lopes será a diretora artística do “Domingão com Huck”. Ela, que estava à frente da direção-geral, ocupará o posto por conta da saída de Hélio Vargas. Após mais de 15 anos, o contrato dele se encerra no fim deste mês. O profissional e a emissora chegaram a um acordo para encerrar o vínculo. Um retorno no futuro não é descartado.